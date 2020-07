Bude společnost Nikola následovat Teslu?

Většina lidí přistupuje ke společnosti Nikola jako k následníkovi neuvěřitelného historického růstu a dosažení statusu největší automobilky na světě díky tržní kapitalizaci Tesly. Nikola se stala jednou ze společností s nejvyšším růstem na světě hned po svém uvedení trh. Z hodnoty na úrovni 11,50 dolarů za akcii v dubnu krátce vzrostla nad 90 dolarů za akcii, čímž zaznamenala růst více než 680 % a následně uzavřela na úrovni 73,27 dolarů za akcii.

Hlavní otázkou, kterou je důležité se zeptat je: Je CEO Nikoly Trevor Milton stejně úžasný lídr jako CEO Tesly Elon Musk? V současnosti se zatím ukazuje, že akcionáři nechtějí usnout na vavřínech jako většina investorů a analytiků při projekcích vývoje ceny společnosti Tesla s dlouhodobě vykazovanou ztrátou, které předpovídali nevyhnutelný krach.

Mezi oběma společnostmi najdeme mnoho podobností:

1. Obě útočí na stejné trhy (pick-ups, elektrická vozidla atd.)

2. CEOs jsou velmi aktivní na sociálních sítích, zejména Twitteru

3. Design automobilů je nadčasový

4. Nadměrná zvýšená pozornost médií a potenciálních výnosů zakrývá reálné údaje

5. Velký počet investorů sázejících na pokles společnosti tvrdí, že Nikola nikdy nesplní své sliby

Společnost má v automobilovém sektoru inovativní příslib jako Tesla s cílem vybudovat flotilu elektrických kamionů s vodíkovými palivovými články, ale šílenství zde přesahuje realitu a prodávající akcionáři to už pravděpodobně podle výprodeje akcií pochopili. Problémem je, že Nikola nemá zatím k dispozici žádný produkt k prodeji, ani připravený plně funkční prototyp. I přesto, automobilka dokázala v červnu svou kapitalizací převýšit automobilový gigant Ford. Přiložený graf ukazuje počet prodaných vozů k tržní kapitalizaci společností Nikola a Ford.

Zdroj: Vlastní zpracování

Nikola má před sebou ještě dlouhou cestu a úplná produkce se očekává dříve pravděpodobně nejdříve v roce 2023, protože Nikola nemá kromě prospektu zatím ani fabriku. Další výstrahou je, že Nikola uvádí v současnosti 14 000 objednávek za nevyřízených 10 miliard dolarů.

Zdroj: Tradingview.com

Společnost bez příjmu je jednoznačně plně oceněna a vysoce oceňována za neověřený, ale zajímavý obchodní model.

Analytici neznají reálnou tržní hodnotu společnosti, která by měla dosáhnout tržby ve výši 1 miliardy dolarů do roku 2023. Z tohoto důvodu se akcie vysoce nadhodnoceny na predikovanou hodnotu téměř 15-násobku prodeje v roce 2023, což vyvolalo davovou psychózu na finančních trzích. CEO Nikoly, jak již bylo zmíněno, je vysoce aktivní na sociálních sítích a příběh společnosti je to, na základě čeho se na trhu zvyšuje zájem o tuto společnost. Zda investovat do této zajímavé společnosti je sporné a odpověď na tuto otázku si musí najít každý sám, ale jedno je jisté – firma má velké, pro někoho až nedosažitelné cíle a pokud se jim něco nepodaří, bude to mít pro Nikolu fatální následky.