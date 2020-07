Visa a MasterCard ztrestaly Wirecard kvůli transakcím

Visa a MasterCard před deseti lety věděly o problémovém pracováváním plateb na straně Wirecardu a daly kvůli nim této firmě velké pokuty. Tvrdí to zdroje, které zmiňuje Dow Jones. Zkrachovalý německý zpracovatel plateb prý špatně kódoval přijaté transakce z hazardních her. Také údajně registroval velké množství nákupů na ukradené karty a zpětných kartových transakcí.

Visa i MasterCard, které jsou obě renomované karetní společnosti, kvůli tomu uložily každá Wirecardu tučnou pokutu přes 10 milionů dolarů. Manažeři ve Visa si pak minimálně od roku 2015 uvědomovali, že Wirecard má problém, tvrdí také zdroje. Visa požádala Wirecard, aby některé obchodníky odstřihl. Také mu sdělila, že velká část jeho byznysu pramení byznysu tak riskantního, jako je gambling, pornografie a neregulované produkty péče o zdraví.

Jenomže takto rizikoví klienti byli pro Wirecard vysoce lukrativní. Na příklad šiřitel pornografie Pornjapan platil u transakcí zprostředkovaných Wirecard v roce 2017 poplatek 10 %, stojí v dokumentech, ke kterým se dostal The Wall Street Journal. Běžní obchodníci obvykle při nákupech americkými kreditními kartami platívali 2 až 3 %.

Mluvčí Visy i Wirecardu se k věci odmítli vyjádřit. MasterCard uvedl, že svou síť aktivně sleduje kvůli možnému porušení zákonů a nedodržování pravidel.

Wirecard, který zprostředkovával platby za obchody a internetové prodejce a dodával data o kartových transakcích do rozsáhlých sítí Visa a Mastercard, v červnu potvrdil dvoumiliardovou (v dolarech) díru v účetnictví. Německá prokuratura vyšetřuje zpětně do roku 2010, zda vedoucí pracovníci Wirecardu nepoužívali přístup k finančnímu systému pro praní špinavých peněz. Manažery také obvinila z účasti na podvodu zpětně přinejmenším do roku 2015. Ve Spojených státech vyšetřuje Wirecard federální prokuratura v souvislosti s údajným zločinným spolčením, ve kterém se mohlo na Wirecard spoléhat jako na zpracovatele transakcí a zahraniční obchodní banku.

Jak je možné, že Visa a Mastercard už dříve mohly Wirecardu uložit pokutu? Obě firmy totiž dohlížejí na zpracovatele plateb a mají pravomoc uložit jim pokutu. K tomu obvykle dochází mimo zrak veřejnosti, přičemž důvodem může být velké množství sporných transakcí nebo zakrývání skutečné povahy transakce.

Vyšetřovatelé nyní dávají dohromady mozaiku aktivit Wirecardu. Soustředí se přitom na praxi zpracovávat platby od obchodníků, kterým by se jiné firmy vyhnuly. Wirecard stavěl svoje podnikání na službách pro pornografii, hazardní hry a neregulované produkty péče o zdraví, tvrdí bývalí zaměstnanci a obeznámené zdroje. U těchto plateb si mohl účtovat vyšší poplatky. Je to však rizikovější, protože klienti s nimi často nesouhlasí.

Když prodejci zboží a služeb přijmou platbu debetní nebo kreditní kartou, platí takzvaný obchodnický poplatek (MDR). Ten se může skládat z dalších poplatků, například poplatku za zpracování nebo mezibankovního poplatku.

Podle interních dokumentů Wirecardu, které si pročetl The Wall Street Journal, dosahovaly obchodnické poplatky u transakcí uskutečněných klíčovými obchodními partnery Wirecardu v prvním čtvrtletí 2017 v průměru více než 7 %. V zemích, kde neměl licenci, používal Wirecard ke zpracování plateb partnerské firmy.

Součástí platby kartou je kód, který klasifikuje typ obchodníka, u kterého platba proběhla, a někdy popisuje i konkrétní druh zboží nebo služeb. Wirecard podle nejmenovaného zdroje dělal to, že transakce z odvětví hazardu zpracovával pod chybnými kódy. Za to dostal v roce 2008 pokutu 11 milionů GBP od MasterCardu, napsal Dow Jones, jehož článek přepsala agentura Bloomberg.

Visa a MasterCard byly v poslední desítce let opakovaně znepokojeny vysokým počtem transakcí Wirecardu, které pak držitelé karet rozporovali. Této konkrétní službě se říká chargebacks a Visa kvůli nim uložila bankovní divizi Wirecardu v roce 2009 pokutu 12 milionů dolarů, ukazují zveřejněné dokumenty z žaloby FTC, která se ale přímo netýká Wirecardu. Šlo o období od října do listopadu 2009, zatímco příjmy Wirecardu ve čtvrtém čtvrtletí toho roku dosáhly pro srovnání zhruba 79 milionů USD. Pro Visu jsou tyto chargeback vysoké, jakmile přesáhnou zhruba 1 % nákupů na straně obchodníka.



V říjnu 2009 dosahovala úroveň chargeback u některých klientů od 2 % do 15 %, a to včetně obchodníků v sektoru neregulovaných produktů péče o zdraví, ukazují také tyto dokumenty. V listopadu byly u některých obchodníků ještě vyšší. V několika případech dokonce přesahovaly 100 %. Rozporování tedy bylo vyšší než transakce. Wirecard se proti těmto pokutám neodvolal.

Zdroje: Bloomberg