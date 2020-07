Ověřeno: Data za 2. kvartál ukazují, že koronavir byty nezlevnil. Pokračující zdražování je markantní zejména v Praze

Koronavirová krize byty ve velkých městech nezlevnila. Nemovitosti naopak zdražují, a to nejen v Praze a Brně. V druhém kvartále letošního roku v hlavním městě vyšel metr čtvereční průměrně 101 852 korun, což je o tři procenta více než v prvním čtvrtletí. Meziročně je růst ještě vyšší, v druhém čtvrtletí loňského roku lidé zaplatili za metr čtvereční v české metropoli průměrně 88 939 korun. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou. V přepočtu na metr čtvereční jsou nejdražší byty s nejmenší dispozicí. V Praze nyní vyjde metr čtvereční u bytů s dispozicí do 40 metrů čtverečních na 124 602 korun.

„Koronavirová krize zatím na trendu postupného zdražování nemovitostí ve velkých městech nezměnila prakticky nic. Je zřejmé, že platební schopnosti nových majitelů bytů se výrazně nezměnily. Uvidíme, jak bude trh reagovat na podzim, kdy se očekává, že bez práce bude výrazně více lidí,“ říká Jan Boruta, jednatel FérMakléři.cz.

Zdražení nemovitostí dokládají kromě Prahy i data z dalších měst. Například v Brně stál v prvním čtvrtletí letošního roku metr čtvereční bytových prostor průměrně 67 380 korun, nyní je to už 70 127 korun. Oproti prvnímu kvartálu to znamená zdražení o 4,1 procenta. Ještě loni přitom metr čtvereční v Brně vyšel kupce průměrně na 60 134 korun. Meziroční růst tak činí dokonce 17 procent. „V Brně je dlouhodobě meziroční nárůst počtu obyvatel. Jako univerzitní město je Brno navíc magnetem pro mladé lidi. Když k tomu přičteme chybějící územní plán, logicky nám vyjde nepokrytí poptávky po bydlení,“ uvedl Jan Boruta k meziročnímu růstu cen. Také v největším moravském městě se růst cen týká velkých i malých bytů.

Ceny dál rostou i v Ostravě, a to oproti jiným městům poměrně výrazně. Metr čtvereční v moravskoslezské metropoli vyšel v druhém kvartále na 29 333 korun, proti prvnímu čtvrtletí letošního roku to znamená růst o 4,1 procenta. Meziročně je růst ještě markantnější. V druhém čtvrtletí loňského roku stál v Ostravě metr čtvereční bytových prostor 23 131 korun. Meziroční růst tak činí dokonce 27 procent.

Celý trh nemovitostí dle odborníků evidentně čeká na vývoj v dalších měsících, kdy teprve mohou přijít další ekonomické dopady pandemie. „Pozitivním krokem pro podpoření prodejů je zrušení daně z nabytí nemovitosti se zachování odpočtu úroků do výše 150 000 Kč. Po krátkém zaváhání se stabilizoval i hypoteční trh, kdy jsou aktuální sazby na úrovni roku 2017. Lidé se tedy zatím nemusí bát dodatečných nákladů při otočce fixace, “ dodává Jan Boruta.

Tabulka: Srovnání cen vybraných nemovitostí za 1. a 2. kvartál 2020