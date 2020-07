ČEZ a stát podepsaly rámcovou smlouvu na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Vláda České republiky a polostátní energetická společnost ČEZ podepsaly v úterý rámcovou smlouvu pro výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dohoda pokrývá obecný rámec projektu a jeho počáteční fázi, včetně výběrového řízení na dodavatele.

ČEZ by měl vybrat hlavního dodavatele do konce roku 2024, vyplývá ze smlouvy. ČEZ by měl také smlouvu s dodavatelem dojednat, zajistit potřebná povolení a vše směřovat k tomu, aby byl nový blok elektrárny zprovozněn v roce 2036, uvádí podle agentury Reuters tisková zpráva.

Zdroj: Reuters

