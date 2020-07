HDP za druhé čtvrtletí může i pozitivně překvapit (Ozvěny trhu)

Tuzemská ekonomika se s koronavirem potýká již více než čtvrt roku. Vládní opatření proti šíření nákazy zavedená v polovině března v podstatě zastavila život v této zemi, včetně toho ekonomického. Velká část podnikatelů najednou nemohla prodávat své zboží či služby. Spotřebitelé tak neměli moc možností, kde utrácet, a když už to šlo, chyběla k tomu chuť. S mírným zpožděním k obdobným krokům přistoupily také ostatní státy, což vedlo k výraznému poklesu poptávky ze zahraničí. Zvlášť nepříjemný pro průmyslově orientovanou českou ekonomiku byl celosvětový pokles prodejů nových automobilů.

Výsledkem byl výrazný propad HDP, který v prvním čtvrtletí činil dvě procenta. Nešlo přitom jen o druhou polovinu března, ale i fakt, že již od počátku prvního čtvrtletí s koronavirem bojovala Čína tvořící významnou část růstu světové ekonomiky. Ač jsme dobrovolně uzavřeli ekonomiku mezi prvními, z hlediska jejího poklesu jsme patřili mezi nejméně postižené. Vliv na to měla i dobrá výchozí pozice českého hospodářství, které v posledním čtvrtletí loňského roku ještě o dvě procenta rostlo.

Léčba v podobě karanténních omezení však zabrala a vládní opatření mohla být nakonec uvolňována rychleji, než se původně čekalo. V květnu se tak ekonomika začala postupně vracet do normálu a červen byl již ve znamení obnovené svobody podnikání. Pomyslným dnem vývoje české ekonomiky tak byl zcela jistě duben. Dostupné měsíční indikátory ukazují, že obnovení ekonomické aktivity v květnu a červnu však mohlo být rychlejší, než se původně čekalo. To, že se meziroční pokles HDP v druhém čtvrtletí prohloubí, je téměř jasné, jde jen o to, zda bude dvouciferný, či nikoliv. Měsíční údaje vyhlížejí optimisticky. Květnové maloobchodní tržby překonaly očekávání, a byly dokonce vyšší než vloni. Vliv na to mělo i to, že domácnosti zřejmě uskutečnily nákupy, které během karanténních omezení odkládaly. K rostoucím výdajům domácností však přispívá i zatím dobrá situace na trhu práce, když nezaměstnanost vzrostla jen mírně.

Solidní by tak mohly být také červnové prodeje a uvidíme, zda jen v maloobchodě, nebo tentokrát i ve službách. Průmyslová výroba naproti tomu stále zaostává za předkrizovou úrovní. Také v průmyslu jsou však patrné známky zlepšení. To, že oživení ekonomické aktivity bylo v květnu a červnu rychlejší, než se čekalo, ukazuje i vyšší výběr daně z přidané hodnoty. Zvyšuje se rovněž důvěra v českou ekonomiku.

Pokles HDP v druhém čtvrtletí by tak nemusel být hlubší než 10 procent. Zda tomu tak opravdu bylo, ukážou až páteční čísla, která ČSÚ zveřejní poprvé podle nového schématu, tedy o 14 dní dříve, než bylo obvyklé.