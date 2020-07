Stimulační balíček, vakcína na dohled

Americké akciové trhy na začátku týdne posilovaly zejména ze dvou důvodů. Prvním z nich jsou objevující se komentáře, že tamní politici se během včerejšího jednání dostali opět o kus dál v rámci slibovaného (a očekávaného) stimulačního balíčku. Ten by měl obsahovat další kolo přímé pomoci ve výši 1 200 USD pro občany, kteří se dle výše příjmů pro tuto pomoc kvalifikují. Neshody zatím stále pravděpodobně panují u výše speciální dávky v nezaměstnanosti, kterou demokraté chtějí ponechat na 600 USD, zatímco republikáni navrhovali snížení na 200 USD. Druhým důvodem bylo tvrzení od Moderny (+9,2%) spolu s americkými úřady, že vakcína proti COVID-19 by mohla být široce distrubuována na konci letošního roku. Firma nyní začne s dalším testováním (Phase 3), aby potvrdila, že je vakcína bezpečná a účinná. Poté už bude scházet jen regulatorní povolení. Moderna by pak měla být schopna od roku 2021 vyrábět kolem 1 miliardy vakcín ročně.

Včera zveřejněná data ohledně objednávek zboží dlouhodobé spotřeby byla více méně v rámci očekávání.

Dnes své výsledky zveřejní Visa (+0,9%), Pfizer (-0,3%), McDonald´s (+1,3%) nebo AMD (-0,6%).