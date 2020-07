Jak se čínská matka TikToku snaží udržet si svou aplikaci pro sebe

V květnu firma ByteDance, nejhodnotnější start-up na světě, poskočila ještě dále dopředu před ostatní technologické „jednorožce“. Na sekundárním trhu měla hodnotu 140 miliard dolarů, což je téměř o polovinu více oproti jejímu jarnímu kolu financování. Důvod? TikTok, aplikace s krátkými videi, která měla 2 miliardy stažení.

„Poslední slunný kout“ internetu, jak se mu říká díky jeho veselému obsahu vytvářenému uživateli, je prvním čínskou internetovou senzací na celém světě. Pro 37letého zakladatele společnosti ByteDance, Čang I-minga, je také součástí snahy vybudovat globálního softwarového giganta. Nyní je ale ohrožen.

29. června, po střetech mezi indickými a čínskými vojáky v Himalájích, zakázala Indie TikTok i 58 dalších čínských aplikací. Ve stejném měsíci američtí právníci informovali ByteDance, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa má obavy ohledně čínského vlastnictví TikToku. Amerika nyní hrozí, že aplikaci úplně zakáže.

Znepokojení vlád ohledně TikToku roste spolu s jeho popularitou. Odhaduje se, že tuto aplikaci má 70 milionů amerických uživatelů, což je stejná liga jako Snapchat. Podle výzkumné firmy Sensor Tower měla v prvním čtvrtletí celosvětově 315 milionů stažení, což je více než jakákoli jiná aplikace za tři měsíce. V Americe a Británii soupeří o pozornost s YouTube - nejen mezi teenagery, kteří byli mezi prvními, kteří se k němu připojili. „TikTok je nyní místem pro všechny,“ říká Vanessa Pappas, generální ředitelka této aplikace pro Ameriku.

Společnost ByteDance si nechává čísla pro sebe, ale její investoři říkají, že by v roce 2020 mohla vynést 30 miliard USD oproti 15 - 20 miliardám v roce 2019. Čistý zisk by se mohl více než zdvojnásobit na 7 miliard USD. Většina z toho pochází z čínských divizí Douyin, jedné z verzí TikToku, a Toutiao, aplikace pro zprávy. TikTok zatím nevydělává, ale společnost ByteDance se domnívá, že časem může překonat všechen svůj čínský majetek, pokud využije potenciál obrovského amerického reklamního trhu. Pro inzerenty nabízí nové nástroje. To, spolu s růstem v Číně, může zvýšit ocenění této firmy na 500 miliard dolarů.

Pro uživatele TikToku je myšlenka, že strýček Sam zakročí proti videím se zvířecími mláďátky, směšná. Úředníci mají ale dvě obavy. První z nich je cenzura a propaganda. TikTok v minulosti umlčoval diskuse o v Číně citlivých tématech, jako je Tibet, náměstí Nebeského klidu nebo represe v provincii Sin-ťiang. Druhou starostí je, že jelikož jde o čínskou firmu, podléhá ByteDance zákonům, které vyžadují, aby tato firma spolupracovala s čínskými orgány.

TikTok říká, že od Číny nikdy neobdržel žádnou oficiální žádost o údaje a že odmítl předat informace o nečínských uživatelích. Ale Alex Stamos, bývalý šéf bezpečnosti u Facebooku, který nyní radí videokonferenční službě Zoom s operacemi v Číně, říká, že i kdyby TikTok zvládl ustát vládní požadavky, „je otázkou, jaké mimozákonné prostředky pro získání dat existují“. Pokud mají inženýři v Pekingu přístup k serverům TikToku kdekoli na světě, mohla by je vláda donutit předat jí v nich uložená data. TikTok říká, že shromažďuje méně dat než ostatní sociální sítě, ale automaticky zaznamenává GPS polohu uživatele, internetovou adresu a historii prohlížení a vyhledávání v této aplikaci. Uživatelé také mohou sdílet své kontakty.

ByteDance se pokusil tyto obavy vyvrátit. Když na Západě prudce narostla uživatelská základna společnosti TikTok, podnikl kroky k tomu, aby jeho operace a správa byly amerikanizované. Po zpoždění kvůli covid-19 by toto léto měl otevřít „transparentní střediska“ v Los Angeles, kde si odborníci mohou prohlédnout svůj kód. TikTok si také najal významného nového výkonného ředitele Kevina Mayera z Disney.

V březnu přišel ByteDance s radikálnějším plánem. Mohl by vzít všechny své nečínské podniky, včetně společnosti TikTok, a dát jim globální sídlo v Londýně a back-office v Irsku (kde platí přísná evropská pravidla ochrany údajů). Provozně by se firma rozdvojila na „ByteDance China“ a „ByteDance Global“. V únoru hovořil o této myšlence s britskou vládou.

Tyto diskuse se ale zastavily, jakmile Bílý dům naznačil zákaz pro TikTok. Pravděpodobnost takového zákazu je podle lidí obeznámených s touto situací poměrně vysoká. Prioritou společnosti ByteDance je se tomuto vyhnout a zároveň zachovat ekonomickou hodnotu TikToku.

Upřednostňovanou možností firmy je plán „ByteDance Global“. Je připravena změnit svou kapitálovou strukturu a odříznout svou globální divizi, v níž si ponechá podíl mezi 35 % a 49 %. Čang by mohl jmenovat menšinu členů správní rady. ByteDance Global by mohla navíc dále divestovat americkou divizi TikToku, aby ji ještě více oddělila od Číny. Další možností pro stávající investory ByteDance je, aby si koupili většinový podíl v TikToku a společnosti ByteDance nechali jen malý podíl. Zda by to ale Trumpově administrativě stačilo, není jasné.

Největší obavou společnosti ByteDance je nucený prodej 90 až 100% globálního TikToku americkým investorům nebo nějakému technologickému gigantu. Larry Kudlow, ekonomický poradce pana Trumpa, řekl, že si myslí, že se TikTok stane americkou firmou oddělenou od čínských rodičů. Peking by pravděpodobně přijal nové evropské globální ředitelství pro ByteDance. Předání globálního TikToku Američanům by však mělo pachuť vyvlastnění. "Amerika by získala další globální technologickou platformu," poznamenává jedna osoba v Číně, která je do této záležitosti zapojena.

Pustit část nebo celý TikTok by pro ByteDance znamenalo finanční ránu. Bez TikTok America by jeho potenciální hodnota klesla z 500 miliard dolarů na možná 300 miliard dolarů, počítá jeden velký investor. Ztráta TikTok Global by byla ještě bolestivější. Rozdělení by také mohlo zpomalit budoucí vývoj aplikace, jejíž popularita stojí na algoritmech ByteDance zdokonalených v Douyin a Toutiao.

Trápení TikToku představuje pro ostatní příležitost. V Indii, kde přes noc přes 200 milionů uživatelů ztratilo přístup k této aplikaci, získal během 48 hodin její místní rival Roposo 22 milionů registrací. V Americe se Facebook chystá rozjet na Instagramu klon TikToku a YouTube brzy zavede krátká videa. Bílý dům si ještě může tento zákaz rozmyslet. Podle Pappas ale "TikTok nikam neodejde".

Zdroj: The Economist