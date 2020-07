Hvězdárna Brno: Z Měsíce na Zemi

V týdnu od 10. do 16. srpna, pouze mezi 15.00 až 24.00, jen za hezkého počasí.

Těšit se můžete na desetimetrové modely Země a Měsíce, projekce v digitáriu či letní kino se sci-fi filmy.

Terra a luna vedle sebe

Planeta Země a její Měsíc k sobě neodmyslitelně patří již čtyři a půl miliardy roků. Mají to k sobě ale docela daleko. Bezmála čtyři sta tisíc kilometrů.

Proto jsme se rozhodli dopřát jim jedno výjimečné setkání. V týdnu od pondělí 10. do neděle 16. srpna, vždy od 15.00 do 24.00, se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči. Stačí odpoledne dorazit do parku na brněnské Kraví hoře a prohlédnout si jejich výjimečné desetimetrové nafukovací modely v podobě pestrobarevné terralóny a krátery posetého lunalónu.

Pozor – v případě nepříznivých meteorologických podmínek (silný vítr, déšť, bouřky, kroupy, trakaře) modely nafukovat nebudeme. Pro aktuální informace sledujte zprávy na našem facebookovém profilu.

Prosíme, abyste dodržovali bezpečné rozestupy alespoň 1,5 metru a používali dezinfekci umístěnou na stojanu v blízkosti obou modelů anebo v objektu Hvězdárny a planetária Brno. Akce je určena nejvýše pro 1 000 návštěvníků (v jeden okamžik).

Zatímco skutečná planeta Země má průměr necelých 13 tisíc kilometrů, terralóna pouhých 10 metrů. V takovém měřítku by Mount Everest sahal do výšky 7 milimetrů. V nezmenšené realitě se Mezinárodní kosmická stanice pohybuje ve výšce 400 km rychlostí 28 tisíc kilometrů v hodině.

U terralóny bychom tuto základnu našli ve výšce 30 centimetrů. Náš Měsíc by měl průměr necelé 4 metry a pohyboval by se asi tři sta metrů daleko. O tom, jak je vlastně vesmír pustý, svědčí fakt, že Slunce by sice mělo podobu koule o průměru 1 kilometr, ale bylo by 120 kilometrů daleko, tedy zhruba u Ostravy.

Za lunalónem se pak můžete vypravit klidně s dalekohledem (nebo spíš lupou?). Jeho model totiž ukazuje povrch Měsíce v nebývale podrobném rozlišení 100 metrů. Doslova na dosah tak budete mít všechny výraznější krátery. Dokonalý potisk vznikl díky podkladům sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, která Měsíc snímá od roku 2009.

Na skok do vesmíru

Brněnské digitální planetárium, jedno z nejlepších v Evropě, je vlastně virtuální kosmickou lodí, díky které se přenesete na těžko dosažitelná místa. Třeba hluboko do minulosti anebo do daleké budoucnosti. Zmenší vás na úroveň mikrosvěta anebo naopak můžete sledovat podobu těch největších struktur ve vesmíru. Aby toho nebylo málo, zpravidla i ve čtyřech rozměrech.

Nejen v týdnu s terralónou a lunalónem, bude možné navštívit tyto projekce pořadů v digitáriu:

16.00

pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru 2D nebo Lucie: Tajemství padajících hvězd 2D

18.00

Vesmír 3D

20.00

Zrození planety Země 2D nebo Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D

Hvězdárna a planetárium Brno je místem, kde vesmír zažijete všemi smysly. Z té úžasné podívané se vám doslova zatočí hlava. Stačí se usadit a nechat se pohltit jedinečnou projekcí. Série speciálních projektorů v kombinaci s desítkami počítačů dokážou vykouzlit na projekční ploše o průměru 17 metrů překvapivě věrný model vesmíru. Promítáme v klasickém, tzv. 2D režimu, ale také v tzv. stereoskopickém 3D režimu.

Chytněte si místo v digitáriu a kupte si vesmírnou letenku včas: www.hvezdarna.cz/program

Vesmír je náš svět

A aby toho nebylo málo, od 10. do 16. srpna vždy ve 21:00 hodin startuje letní kino s vesmírnou duší – každý večer jiné letní sci-fi. Vždy v anglickém znění s českými titulky.

Vstup do kina je zdarma, občerstvení vlastní, v budově hvězdárny jsou jen automaty na nápoje a balené potraviny. Sedí se ale na zemi, proto si s sebou vezměte stoličku nebo deku, abyste zbytečně nepředávali kinetickou energii atomů vašeho těla atomům našich chodníků a trávníků.