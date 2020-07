Summary: Kvartální výsledky SAP a Ryanair

SAP (Investiční tipy) 2Q20

Německý vývojář firemního software oznámil výsledky předběžně již 9. července, takže dnes se nám dostalo jen malé rekapitulace. Tržby se posunuly nahoru o 1 % yoy na 6,7 mld. EUR, což odpovídá také konsensu trhu. Provozní zisk se díky úsporám na nákladech (i těch jednotkových na cloudu) zvedl o 8 % yoy na 2 mld. EUR a spolu s ním i provozní marže o 2 p.b. yoy na 29,2 %. Čistý zisk na akcii se vyškrábal vzhůru o 7 % yoy na 1,17 EUR a konsensus překonal o 6 centů.

Výhled na tento rok zůstává nezměněn a víceméně odpovídá tržnímu konsensu. Tržby by se měly dostat do intervalu 27,8 až 28,5 mld. EUR (+2 % yoy), provozní zisk by měl být mezi 8,1 až 8,7 mld. EUR (+2 % yoy; pozor na vysoký rozptyl) a volný cashflow by měl dosáhnout 4 mld. EUR (skvělých +50 % yoy).

Akcie rostou o 3 %.

Ryanair F1Q21

Evropský nízkonákladový dopravce zaknihoval čistou ztrátu ve výši 185 mil. EUR, což je výrazně lepší než -280 mil. EUR, které očekával trh. Společnost zároveň překonala své vlastní odhady o 15 mil. EUR. Lépe než plány dopadl také volný cashflow, který při hodnotě -490 mil. EUR implikuje spotřebu hotovosti 40 mil. EUR na týden, přičemž ještě koncem F4Q20 se Ryanair prokousával hotovostí tempem 60 mil. EUR za týden. Skvělý pokrok, který jde na vrub nižším kapitálovým výdajům. Zároveň se stav hotovosti zvýšil na 3,9 mld. EUR díky novým úvěrům v objemu 600 mil. EUR. Společnost má v této chvíli dostatek peněz na dva roky provozu i v případě nulové poptávky.

Takhle extrémní scénář je však nepravděpodobný. Ryanair v červenci obnovil cca 40 % svých letů, v srpnu by sem chtěl dostat na 60 % a v září na 70 %. Samozřejmě pod podmínkou, že nedojde k dalším nuceným zákazům letů mezi evropskými zeměmi. Tady je ale nutno si uvědomit, že mnohé z těchto letenek budou ze začátku jen kupony za již zrušené lety (tzn. žádný nový přísun hotovosti), zatímco společnost již bude muset platit palivo a personál (tzn. vyšší náklady). Prvotní efekt obnovy letů tedy může být pro bilanci společnosti vlastně negativní. Nicméně management věří, že do konce kvartálu se tyto problémy vykompenzují a F2Q21 bude končit s nižší ztrátou ve srovnání s F1Q21.

Akcie Ryanairu po výsledcích klesají o 5 %.