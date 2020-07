Dopady koronaviru na pronájem rezidenčních nemovitostí

Od března 2020 pozastavili nájemci své plány na stěhování, ať už z důvodu opatrnosti, nejistoty nebo změny okolností. Došlo k úbytku cizinců žijících v Praze a zároveň se noví již nepřistěhovávají. Část lidí opustila Prahu, protože jejich odvětví postihly státní restrikce a byli propuštěni. To se týká např. zaměstnanců hotelů, restaurací apod. Zaznamenáváme úbytek zahraničních i tuzemských studentů bydlících v pronajatých bytech.

Především díky pozastavení přílivu zahraničních turistů zaplavily trh lacině pronajímané byty po krátkodobých pronájmech. Především v lokalitách, kde došlo k nárůstu nabídek těchto bytů, je potřeba často zlevnit pro motivaci zájemců. Byty, které nejsou ničím výjimečné, se hůře pronajímají. Na trhu je nejvíce plně vybavených garsonek nebo bytů s dispozicí 2+kk.

Na druhou stranu nemovitosti, které jsou něčím zvláštní a speciální nebo jsou na prémiovém místě, se pronajímají velmi dobře a s cenou není třeba jít tolik dolů. Velkou výhodou jsou terasy a zahrady nebo atraktivní ulice. Těchto bytů je trvale omezená nabídka.

V segmentu rodinných domů se vliv pandemie projevil nejméně. Obrovské vily se pronajímají za takřka stejné ceny.

Dalším jevem, který doba přináší, je větší sklon k vybíravosti ze strany nájemců. Objevilo se mnoho „nemovitostních turistů“, kteří se jdou na nemovitost jen podívat a ani se neplánují stěhovat. Klienti mají tendence více spekulovat a smlouvat. Občas se někteří stávající nájemci pokoušejí manipulovat s majiteli, aby získali nižší cenu nájmu nebo prodloužení smlouvy za výhodnějších podmínek.

1. Jaké jsou nejčastější otázky majitelů / klientů?

Jak se bude vyvíjet trh a jaké budou ceny?

Nikdo nemá křišťálovou kouli a názory odborníků napříč obory se často liší. Shodně se objevuje představa o normalizaci situace během 6 - 12 měsíců, do čehož ovšem může vstoupit recese způsobená plošnou karanténou a globálním ochromením ekonomiky, případně může přijít druhá vlna restrikcí. Neočekáváme drastický propad cen pronájmů. Pokud ano, tak nanejvýš o cca 20 %. Lidé budou stále mít přirozenou potřebu bydlet a Praha je i nadále atraktivním místem, které s výjimkou roku 2013 zaznamenává neustálý přírůstek obyvatel.

Nájemce chce zlevnit. Mám mu vyjít vstříc?

Je dobrým a férovým gestem pomoci nájemci v těžké situaci, kdy se mu například výrazně zpomalil business nebo mu zaměstnavatel snížil mzdu. Dočasné snížení nájmu je v takovém případě v pořádku, ačkoliv máme informace o nájemcích, kteří výrazně postiženi nebyli a žádají drastické slevy ve výši až 50 %. Každá situaci může být trochu jiná a je dobré konzultovat se svým obchodním poradcem, jak postupovat v konkrétním případě.

2. Jaká je současná situace na trhu pronájmů rezidenčních nemovitostí?

Po velmi slabém dubnu se v současné době, počínaje květnem, začíná opět zvyšovat aktivita na trhu. Zdá se, že lidé dokončují plánované akce, které odložili během března. Vrací se určitý optimismus, malé i velké firmy opatrně obnovují provoz s přítomností zaměstnanců na pracovišti.

3. Jaký je očekávaný vývoj do konce roku 2020 a kde vidíte příležitosti?

Přejeme si, aby se v druhé polovině roku situace už jen zlepšovala. Soustředíme se na to, abychom byli připraveni na případnou „zpožděnou sezonu“, kdy po uvolnění cestovních restrikcí dojde k opětovnému přílivu obyvatel do Prahy – zaměstnanců korporací, manažerů, podnikatelů i studentů. Nebude to pravděpodobně nijak mohutná nárazová vlna, spíše postupné zvyšování hladiny. Je ale i možné, že doje k vývoji podobně jako tomu bylo v letech 2010 až 2013, kdy přírůstek daný stěhováním postupně klesal až do negativních čísel.

Obecně příležitost spočívá v aktivitě a snaze vytěžit maximum i z těžké situace. Investoři budou přehodnocovat a nakupovat. Silní hráči na trhu krátkodobých pronájmů převezmou část těch slabších a méně profesionálních. Nájemci mohou získat výhodnější cenu bydlení alespoň na rok či dva. Majitelé mají šanci zprofesionalizovat práci se svým majetkem a ochránit své výnosy, pokud začnou spolupracovat s odborníky a silnými značkami na realitním trhu.



Mgr. Jakub Frydrych

Team Leader Residential Rentals