Okénko trhu - Ifo index předčil očekávání

Téměř přesně na den před osmi lety, pronesl tehdejší šéf ECB Mario Draghi slavnou větu „whatever it takes“, a signalizoval tak pevnost evropské struktury. Minulé úterý jsme byli svědky dalšího důležitého milníku, kdy se země Evropské unie dohodly na záchranném balíčku ve výši 750 mld. euro. To přineslo vlnu optimismu na trhy a odrazilo se i v dnes zveřejněném Ifo indexu, který hodnotí celkové podnikatelské klima. Index překonal konsensus analytiků a v červenci vrostl na 90.5 bodů oproti červnové hodnotě 89.3 bodů. Vpřed hledící složka indexu (Ifo Expectations) vrostla dokonce na nejvyšší úroveň od roku 2018 na hodnotu 97 bodů, oproti předchozí hodnotě 91.6 bodů. To naznačuje, že zlepšení ekonomické situace v Německu je již v běhu. Za pozitivním vývojem stojí kromě evropského záchranného balíčku i tamní v červnu zveřejněná fiskální podpora ve výši 130 mld. euro. Prezident Ifo institutu nicméně dodal, že míra nejistoty zůstává nadále vysoká.

I přes to, že Ifo index přidal při vstupu do Q3 pozitivní impuls, je třeba neopomenout, že míra německé nezaměstnanosti stále neklesá a poptávka zůstává slabá. Kromě toho bude vývoj exportně orientované německé ekonomiky záviset na vývoji v ostatních zemích unie. Případný nárůst šíření nákazy Covid-19 a znovuzavedení opatření by tak mohly vést ke ztrátě podnikatelského optimismu.

Kompletnější pohled na ekonomiku Eurozóny se naskytne koncem týdne, kdy budou dostupné data o dynamice HDP za druhé čtvrtletí.

V USA byly dnes odpoledne zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které za červen zaznamenaly růst o 7,3 % a překonaly tak odhadovaných 6,9 %. Růst za předešlý měsíc byl současně zrevidován na 15,1 % z původních 15,7 %.

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub dnes poskytl rozhovor pro Bloomberg, ve kterém uvedl, že další snižování sazeb z aktuálních 0,25 % nebude zřejmě potřeba. Nadále nečeká, že by letos a pravděpodobně ani v první polovině roku 2021 bylo potřeba uvažovat o zvyšování sazeb. Inflace nad rámec tolerance 1 – 3 % mu starosti nedělá: očekává pokles inflace v příštích 12 až 18 měsících.

Česká koruna dnes atakovala hranici EUR/CZK 26,20, přičemž v druhé polovině dne mírně korigovala o několik haléřů zpět.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.