Klienty VZP trápí chronická virová hepatitida, její léčba stála vloni 909,6 milionu - VZP ČR

Tabulka níže ukazuje, že se vloni léčilo s hepatitidou celkem 12 771 klientů VZP, což je o 644 klientů víc než v předchozím roce. V roce 2019 vynaložila VZP na léčbu různých typů hepatitidy téměř 929 milionů Kč, což je o 116 milionů korun více než v roce 2018.

Vývoj počtu nemocných s různými typy hepatitidy a náklady na jejich léčbu*

Rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2019 Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Akutní hepatitida A 750 3 490 912 4 837 Akutní hepatitida B 298 3 959 279 3 322 Jiná akutní virová hepatitida 785 7 164 750 8 396 - z toho akutní hepatitida C 217 3 809 257 4 779 - z toho akutní hepatitida E 353 2 704 284 2 973 Chronická virová hepatitida 9 948 794 781 10 386 909 639 Neurčená virová hepatitida 1 036 3 445 1 041 2 802 Celkem ** 12 127 812 838 12 771 928 997

*Nejedná se jen o nemocné, u nichž byla zjištěna choroba v příslušném roce, ale o všechny pacienty, kteří se v daném období léčili.

**Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou diagnózou – u některých nemocných lékaři zjistili více typů hepatitidy.

Nejvíc klientů VZP, u nichž byla diagnostikovaná hepatitida, bylo v roce 2019 v Praze, celkem 2 809, a v Ústeckém kraji, celkem 2 224. Nejméně pak v kraji Olomouckém, tam se léčilo celkem 272 nemocných. Nejvíce nákladů na léčbu hepatitidy vynaložila VZP v Praze a Ústeckém kraji, nejméně v kraji Vysočina.

Počet klientů VZP nemocných hepatitidou a náklady na jejich léčbu v jednotlivých krajích za loňský rok*

Kraj Rok 2019 Rok 2019 Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Hlavní město Praha 2 809 250 491 Středočeský 1 526 98 302 Jihočeský 788 48 904 Plzeňský 545 30 794 Karlovarský 555 48 883 Ústecký 2 224 172 229 Liberecký 961 43 508 Královéhradecký 498 37 378 Pardubický 443 22 550 Vysočina 448 16 634 Jihomoravský 1 124 65 591 Olomoucký 272 17 155 Moravskoslezský 844 57 863 Zlínský 331 18 714 Celkem ** 12 771 928 997

Hepatitida, někdy zvaná také žloutenka, je závažné onemocnění jater, které může skončit až smrtí. Akutní infekce hepatitidy B i C může trvat až 6 měsíců. Během této fáze jsou nakažení jedinci schopni přenést virus i na další osoby. Kromě zežloutnutí očního bělma a kůže, které se ne vždy objeví, bývají příznaky akutní infekce značně nespecifické a lze je snadno zaměnit s příznaky celé řady odlišných chorob.

Pokud je osoba pozitivní na virus hepatitidy déle než 6 měsíců, trpí chronickou infekcí. S tím souvisí také nutnost provést transplantaci jater, která při jejich selhávání představuje život zachraňující lékařský zákrok. Problémem zůstává trvalý nedostatek dárců. Většina lidí s chronickou hepatitidou nemá příznaky žádné nebo obdobně jako u akutní formy pouze nespecifické. Nakažení mohou šířit virus na ostatní.

Proti hepatitidě typu C není možné očkování. To naopak lékaři doporučují u hepatitid typu A a B. Na toto očkování VZP svým klientům přispívá z fondu prevence – dětem do 18 let na typ A (proti typu B jsou chráněné povinnou hexavakcínou) a dospělým na oba typy včetně jejich kombinace. V loňském roce čerpalo tyto příspěvky přes 31 tisíc klientů a VZP jim vyplatila 15,5 milionu korun. Podrobnosti a návod, jak čerpat benefity, najdete na webu VZP.

Vlastimil Sršeň

Tiskový mluvčí