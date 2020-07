7 dní s korunou: Potvrdí tvrdá ekonomická data růst sentimentu?

Koruna se celý minulý týden vezla na vlně pozitivního sentimentu, který přineslo uzavření dohody mezi lídry EU ohledně záchranného evropského fondu. Podobně zpevňovaly i zbylé měny regionu. Novým impulzem pro pokračování trendu se pak v pátek staly velmi příznivé výsledky PMI indexů, které překvapily značným růstem, a to zejména v sektoru služeb. Padesátibodovou úroveň znamenající vstup do pásma expanze však pokořily i ukazatele z výroby, což naznačilo růstový potenciál evropské ekonomiky. Kromě evropských ukazatelů přinesl povzbudivé výsledky i tuzemský konjunkturální průzkum. Koruna si tak během týdne od minulého pondělí připsala zisk ve výši více než 1,5 % a dnes se kurz dostal až do blízkosti EUR/CZK 26,2. Sentiment na starém kontinentě se zvedá i přesto, že pandemie zdaleka není zažehnána a počty nakažených v posledním období rostou. Na trzích ale převládá přesvědčení, že vlády vzhledem k napáchaným ekonomických škodám, už nesáhnou k tak drastickým karanténním opatřením, jaká byla v platnosti během jarních měsíců.

Tento týden pak tvrdá ekonomická data v podobě HDP za druhé čtvrtletí ukáží, zda předchozí růst sentimentu nejen v Evropě, ale i u nás byl oprávněný. Po ztrátě domácího ekonomického výkonu o 3,4 % v Q1, odhadujeme, že propad v Q2 bude ještě daleko hlubší a dosáhne dvouciferných úrovní. Na podobných negativních hodnotách se pohybuje i tržní konsenzus ohledně HDP v eurozóně. Náš hlavní obchodní partner Německo, by na tom měl být podle předpokladů přece jen trochu lépe. Data zejména z poslední doby vzbuzují ale více optimismu a tuto skutečnost možná někteří analytici ještě nestačili do svých předpokladů plně promítnout. Řadě odvětví se již podařilo dostat se na předkrizové úrovně, nicméně sílí obavy, že probíhající oživování by mohlo být přibrzděno novou vlnou šíření infekce. To by pak zastavilo a možná i obrátilo aktuální trend posilování koruny.