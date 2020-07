Platbám převodem odzvonilo. Neoslovuje už Pražany ani vysokoškolsky vzdělané

Chování zákazníků internetových obchodů se mění v závislosti na věku i geografické poloze. Pouhých 13 % vysokoškolsky vzdělaných zákazníků preferuje při nákupu přes internet platbu převodem. V porovnání s průměrem jde o rozdíl téměř deseti procentních bodů. Platba převodem je nepopulární také v Praze a velkých městech – mnohem preferovanější volbou je u obou skupin platba kartou. Největší překážkou při platbě kartou v Praze je přetížená platební brána, na Moravě nedoručené potvrzovací SMS. Vyplývá to z průzkumu Ipsos Instant Research pro společnost Exactly.

Platba převodem byla donedávna oblíbeným a často využívaným řešením při online nákupech. Podle průzkumu Ipsos pro společnost Exactly je ale především u mladších generací mnohem populárnější platba kartou. „Ve věkové skupině 18-26 let preferuje platbu převodem jen 15 %, v porovnání s 53 %, kteří platí kartou. Mezi respondenty od 27 do 35 let je rozdíl ještě větší, a to až o padesát procentních bodů. Obchodníci by s tímto trendem proto měli pracovat především při nastavování svých platebních možností,“ říká Michal Šejba, regional manager společnosti Exactly.

Mění se zákaznické preference

Obzvlášť nepopulární je platba převodem zejména u zákazníků z větších měst (nad 100 000 obyvatel). Například v Praze ji preferuje pouhých 5,5 % respondentů průzkumu. Naopak nejoblíbenější alternativou je zaplatit nákup v e-shopu pomocí platební karty online. Tuto cestu nejraději volí 41 % respondentů celkově, a až 45 % ve větších městech. Karta je populární také mezi vysokoškolsky vzdělanými zákazníky (56 %), volí ji více než zákazníci se vzděláním středoškolským (44,2 %) nebo základním (35,6 %).

„Zákazníci ve věku pod hranicí 35 let vykazují vůči ostatním věkovým skupinám citelnou odchylku v chování při internetovém nakupování. Jsou technicky zdatnější a vyhledávají rychlá a přitom bezpečná řešení, která jim umožní platit kdykoliv a odkudkoliv,“ komentuje Michal Šejba za Exactly a dodává, že také podle průzkumu se mladší zákazníci dokázali ztotožnit s více výhodami při platbě kartou. Například pohodlnost transakce označilo za přednost přes 70 % respondentů v kategorii 18-26 let. Tato věková skupina respondentů také častěji ocenila možnost provést platbu v cizí měně – v porovnání s ostatními až o 10 procentních bodů.

Roli hraje i geografie

Platba kartou má své příznivce ve velkých i malých obcích. Geografická poloha však hraje roli především v tom, jaké problémy při platbě zákazníci nejčastěji řeší. Zatímco v Praze je největší překážkou přetížená platební brána nebo špatně zpracované údaje, Morava se potýká spíše s nedoručenými potvrzovacími kódy při dvoufázovém ověření. Platební brána způsobuje komplikace nejčastěji také z pohledu mladých zákazníků (18-26), přičemž nejstarší věková kohorta (54-65) cituje problémy s připojením.

Společnost Exactly je mezinárodním expertem v oblasti platebních řešení s více než 150 zahraničními partnery. Svým klientům zprostředkovává personalizovanou platební bránu a služby digitální peněženky, které podporují hladké mezinárodní transakce, převod mezi měnami a doplňkové nástroje v podobě přehledů a analytiky na míru.