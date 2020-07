Kupujete svou první nemovitost na hypotéku? Toto byste měli vědět

Hypotéka se od jiných úvěrů liší nejen výší splátka a dobou splatnosti…

Hypotéka má i své „vedlejší“ náklady

Po úspěšném schválení úvěru vás nečekají pouze splátky samotné hypotéky, ale také například:

- poplatek za vedení úvěrového účtu 150 Kč měsíčně

- pojištění nemovitosti, cca 150 kč – 200 Kč měsíčně

- platba úvěrového pojištění (pokud je sjednáno) řádově stokoruny až tisíce korun měsíčně,

- platba ze vedení běžného účtu, pokud si jej sjednáte k hypotéce, řádově desítky korun měsíčně

Před samotným schválením úvěru pak počítejte s:

- poplatkem za odhad ceny nemovitosti 3 000 Kč – 4 500 Kč,

- poplatkem za schválení úvěru 0 Kč – 25 000 Kč

- poplatky na katastru 2 000 Kč

Odklady či snížení splátek je třeba plánovat již při vyřizování úvěru

Možnosti odkladu či snížení splátek jsou zpravidla doplňkové služby, které si zákazník kupuje již při vyřizování úvěru. Zároveň, banky umožňují odklad či snížení splátek pouze za předpokladu, že budou dodrženy všechny základní parametry úvěru, v tomto případě zejména max. splatnost hypotéky. Pokud by odložení či snížení splátek mělo znamenat, že by splatnost úvěru překonala maximální hranici (30 – 40 let), banka jej téměř jistě neschválí.

Z tohoto důvodu je vhodné buď:

- vzít si hypotéku s o něco málo kratší splatností (např. 28 let),

- mít vybudovanou dostatečnou finanční rezervu, která vám pomůže překlenout bez problému období snížených příjmů, ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost apod.

Víte, že budete skládat mimořádnou splátku? Přizpůsobte tomu fixaci

Stále platí, že možnosti mimořádných splátek úvěru jsou omezené a jsou s nimi často spojené nemalé poplatky, tedy pokud k těmto splátkám dochází mimo konec fixace úrokové sazby. Pokud tedy víte, že část úvěru budete chtít mimořádně splatit, je vhodné:

- přizpůsobit tomuto fixaci úrokové sazby,

- vybrat si banku, která umožňuje mimořádnou splátku bez sankcí,

- vybrat si banku, která nabízí službu mimořádné splátky za úplatu.

Jakékoliv změny úvěrové smlouvy pouze za úplatu

Budete chtít měnit splatnost hypotéky, zástavu či osoby přistupující k úvěru (např. výmaz rodičů, kteří vám ručili z důvodu nízkých příjmů)? Připravte se na nemalé poplatky. Z tohoto důvodu je vhodné si hned na začátku rozmyslet, jak chcete mít hypotéku nastavenou po celou dobu fixace úrokové sazby.