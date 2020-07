V USA se vaří nový záchranný balíček, jeho výše je předmětem diskusí

Vedoucí většiny Senátu Mitch McConnell dnes představí návrh balíčku na pomoc během pandemie ve výši 1 bilionu dolarů. To odstartuje vyjednávání s demokraty o ustanoveních, mezi která patří i podpora v nezaměstnanosti a ochrana zaměstnavatelů, kteří znovu otevírají své podniky.

Tato opatření, která značí již pátý stimul během koronaviru, mají za cíl prodloužit doplňkovou pomoc v nezaměstnanosti, která právě vypršela, ale na nižší úrovni. Mají také umožnit nové kolo přímých stimulů ve výši 1 200 USD, nalít peníze do škol, aby se mohly znovu otevřít, a schválit financování rozšířeného testování.

Demokraté schválili v květnu mnohem větší úlevu odmítají plán republikánů, protože nestačí na potřeby zubožené ekonomiky. „Polovina republikánů bude hlasovat pro ne“ u jakýchkoli dalších stimulů, řekl republikánský senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham pro Fox News Channel. "A hodně demokratů bude trvat na 3 bilionech dolarů, což by bylo až příliš."

Republikáni mají jen pár týdnů na to, aby překonali hlubokou mezeru mezi návrhy obou stran. Mezitím bude bezpečnostní síť z března, do níž patří i podpora v nezaměstnanosti a moratorium na vystěhování, stažena. McConnell v pátek řekl, že očekává, že Kongres něco schválí „do příštích několika týdnů“. Graham předpovídá, že Kongres dosáhne dohody do prvního srpnového týdne.

Jednou z hlavních debat bude ta ohledně podpory v nezaměstnanosti. Demokraté chtějí pokračovat s příspěvkem 600 dolarů týdně, zatímco republikáni chtějí systém, který by omezil tento benefit na 70 % ušlé mzdy.

Zdroj: Bloomberg