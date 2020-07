Rostoucí napětí mezi USA a Čínou

Akciové trhy v pátek pokračovaly v poklesu a hlavní akciové indexy v USA ztrácely k 1%, v Evropě pak ještě více. Obavy pramení z gradujícího napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Čína v rámci odplaty nařídila Spojeným státům, aby do 72 hodin vyklidily svůj konzulát v Čcheng-tu, čímž tak Americe stejnou měrou vrací uzavření čínského konzulátu v Houstonu v minulém týdnu. Jednotlivé podniky se sice obávají zhoršujícího se stavu mezi oběma zeměmi, ale prozatím to vypadá, že žádné výraznější kroky neprovádějí (např. odchod z čínského území). Zatím tak jednotlivé společnosti doufají, že se vztahy spíše zlepší, případně s výraznějšími rozhodnutí vyčkávají do prezidentských voleb ve Spojených státech.

K tomu nadále pokračuje boj s koronavirem. Jeho šíření se ve Spojených státech začalo zpomalovat, na druhé straně však Čína nyní zaznamenává nejvyšší přírůstky nově nakažených od poloviny března. Obavy přináší i to, jakým způsobem by se po světě mohla distribuovat případná vakcína. Diskuze ukazují, že logistický systém prozatím není na tuto výzvu připraven.

Tento týden bude velmi bohatý na výsledky, když se představí giganti Apple (-0,2%), Alphabet (-0,6%), Amazon (+0,7%), Facebook (-0,8%), Exxon Mobil (-0,6%), McDonald´s (+0,6%) nebo Boeing (-1,5%). Růst na úrovni tržeb se očekává jen u Amazonu (kvůli vysokému zájmu o doručování zásilek v době karantény) a Facebooku. U něho se investoři budou zajímat hlavně o dopady z přerušení reklamních aktivit některých světových společností.

Dnes budou zveřejněna data ohledně objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, kde se po květnovém 15,7% růstu (m/m) očekává další růst na úrovni 7,2%.

Akciové futures dnes prozatím těsně nad nulou.

Marek Dongres, analytik České spořitelny