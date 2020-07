Když dolar neláká. Návrat ke staronovému bezpečnému přístavu

Na klidné léto zapomeňte. Není to jen proto, že nad globálními trhy stále visí hrozba pandemie koronaviru a na ni navazující ekonomické dopady, v posledních dnech se opět přidává geopolitika. I přesto, že k panice máme ještě daleko, objevují se první náznaky, kam byl se kapitál devizových obchodníků mohl dále ubírat. V geopoliticky nejistém prostředí, kde hlavním trendem je globálně slabý dolar, se nabízí jeden z bezpečných přístavů, a švýcarský frank to není.

Pandemie koronaviru a rostoucí počet nakažených, naneštěstí (zatím) netransformující se v počet mrtvých, se probírá zejména ve spojení se Spojenými státy. Hlavní proměnnou nejistoty jsou opatření brzdící opětovné otevření největší ekonomiky světa. Pokud k tomu přičteme další faktory, jako je například stále nedořešená druhá vlna fiskální podpory navazující na mnohá podpůrná opatření, která v příštích dnech vyprší, situace se nutně projevuje ve zhoršeném ekonomickém výhledu USA ve srovnání se zbytkem světa. Vyústěním toho všeho je globálně oslabující dolar. Zelené bankovky přitom paradoxně nezachrání ani geopolitické napětí mezi USA a Čínou. Obchodníci si v rámci hledání bezpečí jednoduše našli jiný přístav, byť i za ním stojím ne zrovna optimistický ekonomický výhled.

Prvně se ale zaměříme na americko-čínské spory. Není tomu tak dávno, kdy se do hry opět vrátila debata o clech, o něco později se přidalo dění kolem Hongkongu, přičemž posledním tématem je vzájemné uzavírání amerických a čínských konzulátů v Číně a ve Spojených státech. Takové prostředí by podobně jako v minulém roce v době eskalace obchodních válek mělo dle očekávání nahrávat dolaru. To se však neděje. Geopoliticky patrně nejvíce poškozenou měnou je čínský jüan, který, jak je vidět z vývoje posledních dní, reflektuje politické spory mnohem citlivěji. A podobně je tomu i u čínských akcií.

Byly to právě čínské akcie, které, jak jsme nedávno upozornili, pomohly čínské měně překonat psychologickou hranici 7,00 USDCNY. Po dosažení lokálního maximu ve zhruba polovině měsíce se však růst přeměnil v propad. Ani silná měnová a fiskální expanze ve spojení s ekonomickou obnovu, která je v Číně ve srovnání se zbytkem světa napřed, nezabránily vybírání zisků a prvním náznakům přesunu kapitálu směrem z Číny ven. Je to právě odtok kapitálu, který bude v příštích dnech jedním z faktorů, který ukáže, zda se oslabování jüanu zastaví, či naopak zrychlí ještě více. Pokud by došlo na druhý scénář, můžeme se připravit na materiální přesah do dalších měn, v čele s australským dolarem jakožto procyklické měny, která funguje nejen jako proxy globální tržní nálady, ale také jako indikátor reflektující ekonomické dění kolem Číny. A pozadu by nezůstaly ani další citlivé měny jako novozélandský dolar či singapurský a tchajwanský, a nakonec i jihokorejský won, které dění kolem jüanu rovněž ovlivňuje.

Zmiňované měny jsou však spíše okrajové, až na australský a novozélandský dolar patřící do skupiny G10. Z našeho pohledu by odliv kapitálu z Číny ve spojení s geopolitickou nejistotou a globálně slabším dolarem měl jednoho jasného vítěze, a tím je japonský jen. Ten jakožto bezpečný přístav výborně zafungoval na začátku březnové globální tržní paniky. Později však přišla korekce dosažených zisků s tím, jak se v podstatě celý svět obrátil směrem k dolaru. V tuto chvíli se s obdobnou dolarovou poptávkou nedá tak úplně počítat, k čemuž silně přispívá silná ekonomická nejistota kolem vývoje americké ekonomiky. A právě z toho důvodu, i přesto, že japonský výhled není o moc lepší (inflace trvale výrazně pod cílem, expanzivní měnová politika, propad reálného HDP pro letošek o více než 5,5 % atd.), by se obchodníci mohli uchýlit k jenu a utnout tak jeho doposud vzhledem ke globálnímu dění až podezřele klidný vývoj.

Tento předpoklad potvrzuje i nálada hedgeových fondů. V jejich případě pozorujeme podle posledních dat CFTC nárůst otevřených dlouhých pozic. Do kontrastu bychom je dali zejména proti dalšímu bezpečnému přístavu, kterým je švýcarský frank. V jeho případě se pozice fondů za poslední týden v podstatě nezměnily. To bychom mohli přisoudit například tomu, že švýcarská měna bude v dalších dnech dále silně ovlivněna děním v Evropě s přesahem na euro především ve spojitosti s přijatým fondem obnovy EU. Tato proměnná, jak je patrné, změnila uvažování mnohých obchodníků ve prospěch eura, což pro frank znamená stagnaci, případně mírné oslabování.

Předpokládáme, že to bude aktuální týden, který ukáže, zda apetit devizových obchodníků směrem k japonskému jenu posílí. Páteční pohyb páru USDJPY byl sice poměrně výrazný, avšak podle dnešního vývoje se evidentně zatím obejdeme bez výraznější konsolidace. Support těsně pod 106,10 USDJPY byl již prolomen, cesta směrem ke kulaté „stopětce“ by tudíž měla být volná. Bude-li pokračovat geopolitické napětí a potvrdí-li se předpoklad odlivu kapitálu z čínského trhu, přičemž na pozadí toho zůstane oslabující dolar, jako další klíčový support budeme sledovat hodnotu 104,45 USDJPY, po níž bude následovat už jen letošní minimum na 102,37 USDJPY. Se sázkou na dosažení této hodnoty však zůstáváme opatrní. Nejprve se zaměříme na zmiňované úrovně v pásmu 104-105 USDJPY.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1705 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 94,01 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1557 do 1,1660 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,23 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,18 až 26,34 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,48 až 22,77 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.