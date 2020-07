USA: Zotavování ekonomiky se zadrhává, a může být ještě hůř

Oficiální čísla začínají potvrzovat, co už spousta Američanů cítí v kostech. Ekonomika se znovu zadrhává.

Trumpova administrativa ujišťuje, že lepší časy se už blíží. Rekonvalescenci ekonomiky ale zastavuje zhoršující se pandemie. Vidět to je na datech o stravování v restauracích, o cestování vzduchem a nejnověji o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti (viz graf níže). Za několik dní přitom vyprší balík federální pomoci za stovky miliard dolarů. O dalším se už jedná, dohoda je ale zatím ve hvězdách.

Jedna věc je ale podle Bloombergu jistá. Dokud nebude k dispozici vakcína nebo efektivní léčba Covidu, bude největší světová ekonomika dosahovat přinejlepším skromného a nerovnoměrného růstu. V nejhorším si pak projde delším obdobím nepohody nebo dokonce deprese.

“Pokud zákonodárci rychle neschválí další výrazný záchranný balík, jehož součástí by byla pomoc státu a místním vládám a další podpora příjmu nezaměstnaným, potom ekonomika utrpí další útlum – takzvaný dvojitý dip,” uvedl hlavní ekonom Moody’s Analytics Mark Zandi. “Nezaměstnanost bude dvojciferná, dokud pandemie neskončí.”

Demokraté představili balík pomoci v objemu 3,5 bilionu dolarů, který již prošel Sněmovnou reprezentantů. Republikánští senátoři pracují na plánu zhruba v objemu 1 bilionu . Interní neshody v Republikánské straně ale detailní návrh zbrzdily. Ten se nyní dříve než v pondělí nečeká a o kompromisu by obě strany mohly jednat až do prvního srpnového týdne.

Čtvrteční zpráva z amerického pracovního trhu naznačila, že pracovní trh se ubírá špatným směrem. Znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa by se tím mohlo ještě více zkomplikovat.

Co ukazují další data?

Útraty placené z kreditních karet se u zákazníků JPMorgan Chase od konce června změnily jenom minimálně a zůstávají zhruba 12 % pod loňskými úrovněmi. V květnu a počátkem června přitom přišlo “rychlé ekonomické zotavení”.

Zotavení v počtu cestujících v letecké dopravě se ustálilo na hodnotách, které nejsou ani na třetině běžných hodnot (graf níže).

Rezervace v restauracích se přestaly zvyšovat, a to na celostátní úrovni. Podle OpenTable jsou rovněž na třetině loňských úrovní.

Pozorně sledovaný ukazatel spotřebitelské nálady byl v červenci rozhodně mnohem pesimističtější. Spotřebitelské výdaje přitom tvoří zhruba 70 % americké ekonomiky.

Snížila se zaměstnanost – mezi prvním a druhým červencovým týdnem o 4,1 milionu, ukazují data Census Bureau.

Úplně všechno ale špatným směrem nejde.

Světlým bodem může být to, že rozhodně nenastal kolaps, spíše “mírné ztlumení”, uvedla hlavní ekonomika pro USA v Bank of America Michelle Meyerová. A pokud opětovně zaváděná opatření sociálního distancování dokážou pomoci virus držet na uzdě, “je možné si představit, že mobilita se znovu zvedne,” uvedla také.

Několik ukazatelů registrovalo v červenci expanzi v regionálním zpracovatelském sektoru. Zájem o koupi bydlení zůstal také pořád relativně silný, což změřily zase žádosti o hypotéky. “Opětovné zavírání ekonomiky je do velké míry retailový jev,” říká Michael Englund z Action Economics. “Výroba stále zrychluje”.

Pokles u starších žádostí o příspěvek v nezaměstnanosti v posledních několika týdnech naznačil, že červencová zpráva z pracovního trhu, která by měla přijít 7. srpna, by mohla ukázat růst zaměstnanosti. Zdaleka ale není jisté, že v srpnu a dále by takovéto přírůstky pokračovaly.

Zdroj: Bloomberg