Tento týden nabídne dividendy od Pfizer, Citigroup, Morgan Stanley, Hasbro a spousty dalších

Konec července bude na Wall Street ve znamení pokračování výsledkové sezóny. V týdnu lze vypíchnout tři významné korporace, které by mohly výrazně ovlivnit nejbližší směrování trhů. Jak COVID-19 ovlivnil byznys, se totiž v úterý dozvíme od konglomerátu 3M, ve čtvrtek pak od společností Amazon a Apple. Lze však také zmínit očekávaná čísla od Alphabet, Advanced Micro Devices, Mcdonald's, Altria, Raytheon Technologies, Caterpillar, Ford, Mondelez, Pfizer, Merck, Chevron, Exxon, Honeywell, Colgate-Palmolive, Visa či Gilead Sciencis spojené s lékem na COVID-19. Čeká nás zkrátka nejživější výsledkový týden už jen při množství reportujících firem z prestižního indexu DJIA. Z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu nicméně bude konec měsíce v porovnání relativně slabý, když nárok na požitek lze shledat jen u zhruba 130 společností.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) tento týden dividendu nabídne Pfizer (PFE), tedy titul, který v minulém týdnu z daného indexu nejvíce posílil (o 3,89 %). Farmaceutický gigant opět rozdělí čtvrtletní dividendu ve výši 0,38 USD. U titulu to indikuje dividendový výnos přes 4 %. Rovnou lze zmínit do roku 2009 dřívějšího člena indexu DJIA banku Citigroup (C). Ta obdobně jako minulé čtvrtletí akcionářům rozdělí 0,51 USD, což rovněž nyní indikuje dividendový výnos u 4 %.

Z finančního sektoru lze dále zmínit konkurenční akcie Synchrony Financial (SYF) se stabilním požitkem 0,22 USD, či Ally Financial (ALLY) s dividendou o 3 centy nižší. Na 0,35 USD již přes rok rozděluje banka Morgan Stanley (MS), jejíž akcie nabízejí v porovnání nejnižší dividendový výnos 2,7 %. Zatímco posledně zmiňované dva tituly mají stanoven ex-date na 30. července, zbylé dva finanční až na konec měsíce, tj. naposledy s nárokem se budou obchodovat ještě ve čtvrtek.

Za zmínku jistě stojí také zástupce technologického sektoru Texas Instruments (TXN), který poslední čtyři čtvrtletí vyplácí akcionářům navýšenou solidní dividendu 0,90 USD. U titulu to nicméně nyní indikuje relativně nevýrazný dividendový výnos 2,7 %.

Zatímco v dřívějších letech výrobce hraček Hasbro (HAS) každoročně navyšoval čtvrtletní dividendu, 0,68 USD vyplácí stabilně již 1,5 roku. U titulu to indikuje dividendový výnos 4,2 %.

Také tento lze v přehledu nalézt tituly s dvouciferným dividendovým výnosem. Za zmínku tentokrát stojí akcie společnosti Phillips 66 Partners (PSXP), tedy divize společnosti Philips 66. Firma zaměřená na ropovody či zkapalněný zemní plyn opět rozdělí čtvrtletní dividendu 0,875 USD. U titulu to indikuje výrazný dividendový výnos přes 11,5 %. Ex-date je u titulu stanoven na 30. července, naposledy s aktuálním nárokem se tak bude obchodovat ještě ve středu.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 24.7.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.