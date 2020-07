Shorty na CETV nejvýše od oznámení převzetí firmy, na Tesle naopak na dlouhodobém minimu

V pátek po uzavření trhů americké burzy zveřejnily pravidelné půlměsíční statistiky týkající se short pozic. Zatímco druhá polovina června přinesla výrazný nárůst sázek na pokles, na Nasdaq dokonce na nová historická maxima, první polovina tohoto měsíce dle aktuálních dat naopak znamenala v souhrnu jejich redukci.

Na NYSE byl dokonce „vymazán“ předchozí nárůst, když objem sázek na pokles k 15.7. klesl o 2,85 % na 15,21 mld. akcií. Na Nasdaq došlo k poklesu dokonce o více než 3 % na 9,22 mld. akcií, nicméně to znamenalo uzavření jen zhruba poloviny objemu nárůstu short pozic z předchozího období. Při historickém pohledu na objem sázek na pokles investoři zkrátka stále považují kurzový růst technologických a biotechnologických titulů za přehnaný. Očekávají, že nakoupí zpět levněji...

Vysvětlivka „short pozice“: Do prodejní (short/krátké) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za aktuální cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí zpět za cenu nižší a realizuje tedy zisk. Pro tuto operaci si investor vypůjčuje daný cenný papír od brokera.

Shorty na akciích CETV nejvýše od konce října

Akcie mediální Central European Media Enterprises (CETV) zaznamenaly druhé období v řadě značný nárůst short pozic. Tentokrát o více než 200 tisíc akcií čímž se celkový počet vyšplhal již na 1,25 mil. akcií. Větší objem „nedůvěry“ titul vykazoval naposledy na konci loňského října. Tehdy v druhé polovině měsíce začal naopak zaznamenávat výrazné uzavírání short pozic v návaznosti na 28. října oznámené převzetí firmy ze strany PPF.

Likvidita na titulu v červenci klesla. Na uzavření všech short pozic by tak dle posledních údajů teoreticky bylo v průměru třeba více než 3 seancí (dle Days To Cover). Letos je to druhý nejvyšší ukazatel. Například v minulém období to přitom bylo sotva 1,8 seance.

Doplnit lze, že v pátek titul na Nasdaq v druhé polovině seance zamířil níže a zakončil na 3,86 USD (-0,77 %). Vzhledem k dále sílící koruně tak v aktuálním přepočtu na cca 87,30 Kč. Dnes tak lze na pražské burze predikovat prodejní přetlak, resp. pokles titulu.

Šestý pokles shortů na akciích Tesla v řadě



Na akciích Tesla (TSLA) je znát realizace výrazných kurzových zisků až po reportu hospodářských výsledků. V pátek zakončily na více než 2 týdenních minimech 1 417 USD (-6,35 %). Dá se říci, že k předchozímu vystřelení kurzu na historická maxima až k 1800 USD dne 13. července mohlo napomoci také uzavírání short pozic. Ty totiž v první polovině července klesly o dalších 1,25 mil. akcií. Short tak celkem zůstávalo již „jen“ 12,71 mil. akcií Tesla, tedy vůbec nejméně za několik posledních let. Jen od počátku roku se objem short pozic snížil o více než 50 %.