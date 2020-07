Lidí bez práce bude přibývat. Nezaměstnanost ovlivní česká vláda

Očekává se, že se počet lidí bez práce vyšplhá v příštím roce až na 400 tisíc. Firmy plánují propouštět, podle odhadů půjde zatím o cca 6 tisíc zaměstnanců. Vývoj nezaměstnanosti ovlivní česká vláda – zatím se zdá, že chytrá karanténa nefunguje, opět se zavádějí opatření plošně. Vyjádření politiků, odborníků a epidemiologů jsou v rozporu, čímž matou společnost!

„Od soboty se zavádí plošná povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad sto návštěvníků, které se konají ve vnitřních prostorách. Někdo by se mohl zeptat, proč plošná, když například u nás v celém chebském okrese není jediný nakažený? Na to opravdu odpověď nemám. Možná to bude mít něco společného s tou chytrou karanténou, o které pan premiér pořád mluví, a kterou nikdo neviděl. Zjevně pod ni spadá i boj s virem v oblastech, ve kterých se nevyskytuje,“ uvedl na sociálních sítích starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti).

Bez práce dalších 6 tisíc zaměstnanců

Aktuální statistika úřadu práce hovoří jasně, nyní je bez práce 279 354 českých občanů. V procentech je to hodnota 3,81. Skutečnost je ale pravděpodobně mnohem horší, ne všichni nezaměstnaní se evidovali na úřadu práce, anebo jim stále běží výpovědní lhůta.

Do nedávna se trh práce v České republice potýkal s nedostatkem pracovníků, teď je ale všechno jinak. Odborníci hovoří o vzrůstu nezaměstnanosti na 4,4 % do konce roku 2020, příští rok se možná dostaneme na hodnotu přes 5 %. Jednalo by se o 380 tisíc lidí bez zaměstnání, tedy dvojnásobek oproti době před pandemií koronaviru.

Vývoj nezaměstnanosti závisí na přístupu politiků

Nezaměstnanost a tempo dalšího propouštění bude do velké míry ovlivněno tím, jak se k záchraně ekonomiky postaví vláda ČR. Hovoří se o pokračování Kurzarbeitu, který pomáhá firmám finančně udržet své stávající zaměstnance.

Na úřad práce ke konci června nahlásilo hromadné propouštění 27 firem. Úřad práce z důvodu povinné mlčenlivosti nemůže žádného zaměstnavatele konkrétně označit, nicméně se jedná nejčastěji o zaměstnance ze sektoru elektroniky a elektrotechniky, dělníky (kovovýroba, strojírenství, montáže), specialisty v obchodní a veřejné správě, pracovníky v oblasti prodeje, techniky, vědy, informačních služeb a administrativy.

Průměrná mzda vzroste v roce 2021 o 3 %

Podle analýzy ČBA má nezaměstnanost šanci klesat. Vše ale záleží na tom, jak se podaří české vládě znovu nastartovat ekonomiku. Přesto se očekává, že i v příštím roce porostou mzdy o 3 % (letos to bylo o 3,1 %). Ke zvýšení platů dojde ale spíše ve státním sektoru, zaměstnanci v podnikatelské sféře budou usilovat o zachování jejich pracovního místa. To pro ně bude mít větší váhu, než samotné zvýšení mzdy. Nicméně jelikož se bude propouštět spíše na hůře placených pozicích, průměrná mzda se ve výsledku lehce zvýší.

Vývoj ekonomiky a růst HDP

Experti předpokládají, že domácí HDP letos poklesne cca o 7,5 %. V roce 2021 předvídají hospodářský růst ve výši 5,3 % HDP. Nicméně podstatné je to, že analytici ve svých úvahách nepočítají s další případnou vlnou pandemie na podzim, ani s dalšími plošnými nařízeními k zabránění šíření koronavirové nákazy.

Nezaměstnaní mohou využít krizi ke změně oboru

Přibližně 2 % lidí bez práce v minulosti pracovala v automobilovém průmyslu. Jelikož jsou v tomto odvětví běžné nadprůměrné mzdy, mohou mít problém s nalezením nového pracovního místa. Tedy takového, které by jim mohlo nabídnout obdobné finanční ohodnocení. Tito lidé by se měli motivovat a povzbuzovat ke změně. Mohou se rekvalifikovat a najít práci v nových rozvíjejících se odvětvích, např. v účetnictví, personalistice či marketingu.

Nezaměstnanost bude ovlivněna i tím, jak se České republice podaří vyřešit nová ohniska koronaviru. Zatím to vypadá, že chytrá karanténa nefunguje, aplikaci e-rouška si stáhlo asi 1 % lidí. Hygienické stanice si dělají převážně trasování osob, které byly v kontaktu s nakaženými, sami.

No a ani vláda České republiky to nijak nevylepšuje. O čemž hovoří jejich výroky v posledních dnech, které hovoří o tom, že to pod kontrolou moc nemají.

„…U škol je třeba uvažovat o tom, jakým způsobem se mění situace. Ten režim by měl být rozvolněn do podoby, aby bylo možné do škol chodit. Pokud by tady byla situace taková, že by hrozila epidemie ve státě a docházelo by k nějakým limitacím, tak asi je výhodnější nastavit režim jako v některých zemích, kdy chodí do školy střídavě. Jeden den jde jedna skupina, druhý den jde druhá skupina. Aby neztratily kontakt se školou. Protože není přijatelné, aby chodila polovina žáků do školy a ostatní byli doma. Je to poměrně bezpečné, protože přenosy kontaktem z povrchu nejsou tak četné. A na konci dne by tam proběhla nějaká povrchová dezinfekce, aby se děti ve školách nenakazily…“

Myslíte, že si zaměstnavatelé budou své zaměstnance, kteří byli pár měsíců na OČR, a následně budou chodit do práce obden, hýčkat?

