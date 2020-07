Litva zavedla pro cestující z ČR povinnou 14-denní karanténu

Od pondělí 27. 7. 2020 je možné cestovat z ČR do Litvy pouze za podmínky, že se cestovatel podrobí v zemi 14-denní karanténě

Uvedené opatření bude Litva každý týden přezkoumávat ve vztahu k počtu osob nově nakažených v ČR koronavirem za posledních 14 dní. Pro zrušení karantény nesmí uvedený počet překročit 16 osob na 100 tisíc obyvatel.

Osoby přijíždějící do Litvy z ČR se musí od 27. 7. 2020 nejpozději do 24 hodin od vstupu do země zaregistrovat u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře.

Seznam zemí, odkud cestující do Litvy podléhají po příjezdu karanténě, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky každý týden k pondělí zde.