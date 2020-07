Víkendář: Němci se snaží dohnat Teslu

Vládní dotace na elektromobily vyvolávají v Německu prudký růst poptávky po těchto vozech. Společnosti VW, BMW i Daimler jsou tímto boomem zaskočeny, jejich výrobní kapacity nestačí a nedostatek je zřejmý i u dobíjecích stanic po celé Evropě. Tvrdí to der Spiegel s tím, že automobilky tak „vyrážejí do útoku“ a snaží se dohnat Teslu.



Spiegel píše o šéfovi Audi Markusu Duesmannovi. Ten hovoří o tom, že německé automobilky nejdříve nebraly Teslu vážně, pak byly zmatené a nakonec upadly do šoku z toho, co Tesla dokáže. Její Model 3 patří k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě, německé modely jsou daleko za ním a lépe si nyní vede jen Zoe od Renaultu. Tesla také vybudovala více než 5 000 dobíjecích stanic ve 24 evropských zemích, zatímco konsorcium automobilek BMW, Daimler, VW a Ford jich má něco přes 1 600.





Dotace na nákup elektromobilů nyní zvedají poptávku po nich i přesto, že v Německu celkový prodej nových vozů klesá. Dotace navíc začaly poskytovat i ve Francii, Rakousku Španělsku i Británii, ale „němečtí výrobci nejsou schopni ji uspokojit“. Pro současné modely nemají dostatečné výrobní kapacity a nové modely se na trh dostanou až za dlouhou řadu měsíců. Der Spiegel dodává, že BMW mělo na čas dobrou pozici na trhu s vozy i3 a i8, ale také na nich „těžce prodělávalo“ a pak „ztratilo nervy“. Nové modely tak firma na trh neuvede dříve než v roce 2021 a „projekt i“ je v podstatě odsouzen k zániku.Bernd Osterloh z vedení VW Spiegelu potvrdil, že velkou překážkou dalšího rozvoje elektromobility je infrastruktura, a to zejména na jihu a ve východní Evropě . V USA VW v rámci kompenzací za podvody s emisemi pracuje na projektu Electrify America a firma nedávno představila dalším automobilkám podobný projekt pro Evropu . Der Spiegel ale dodává, že se diskutuje o tom, zda by každá automobilka měla svou vlastní síť přístupnou jen pro její vozy, či zda je naopak nutný koordinovaný postup.Der Spiegel zmiňuje i to, že německé automobilky se snaží rovněž o zvýšení dojezdu svých elektromobilů. Jsou v této oblasti ale závislé na výrobcích baterií ze zemí jako Čína , Japonsko či Jižní Korea. Bosch a Continental „se totiž rozhodly, že nebudou vyrábět vlastní baterie“, centrum jejich produkce se tak nadále nachází ve vzdálené Asii. Daimler na to reaguje tím, že buduje „globální síť výrobců od Evropy přes Asii až po USA “. Otázka konkurence z Asie je ale širší – Der Spiegel zmiňuje studii McKinsey, podle které jsou čínské elektromobily mnohem výhodnější, co se týče poměru ceny a dojezdu, než jejich konkurence ze Západu.Der Spiegel tvrdí, že německé elektromobily mají také problémy s datovým propojením. Nejlepším příkladem má být VW a jeho ID.3. Mělo jít o „počítač na kolech“, ale v září, kdy by měl být model uveden na trhu, ještě nebude fungovat jeho datové propojení. Podle Spiegelu bude navíc tento problém řešen tak, že s autem bude muset jeho majitel do servisu, zatímco Tesla podobné problémy řeší bez nutnosti takového kroku. Duesmann tak podle Spiegelu pracuje na novém softwaru, ale „celá věc zabere roky“. A sám manažer přiznává, že co se týče mobilního připojení, není jeho firma v takové pozici jako Tesla Zdroj: Der Spiegel; Foto: Flickr