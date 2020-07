Ve středu nás čeká zasedání FED, sledovaný bude vývoj vztahů USA a Číny, pandemie i výsledky firem

Dění na světovém trhu

V uplynulém týdnu se investoři zaměřili na výsledkovou sezónu, informace o pandemii Covid-19 a návrat pozornosti k vzájemným vztahům mezi USA a Čínou. Výsledková sezóna dle zveřejněných čísel (první čtvrtina z indexu S&P 500) je prozatím lepší než trh očekával. Ano jedná se o slabá čísla, ale trh očekával horší výsledky. Výhledy dle očekávání buď nejsou zveřejněny, nebo jsou velmi hrubé s odvoláním na vysokou nejistotu spojenou s pandemií.

Ta sama se nadále nevyvíjí dobře především v USA, kde jsou zaznamenávány stále nové rekordy denně nakažených. Ani Evropa či Asie na tom bohužel nejsou lépe a v některých případech se navrací i přiměřená preventivní opatření.

Asi nejhlasitějším faktorem minulého týdne bylo opětovné zostření vztahů mezi USA a Čínou. Obě země v pokračujících neshodách nařídily uzavření konzulátů v Houstonu a v Čcheng-tu.

Vyostření vzájemných vztahů mezi USA a Čínou a pokračující růst denně nakažených Covid-19 především v USA přinesl na akciové trhy lehké ochlazení. Konkrétně pak index S&P 500 odepsal 0,2 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 poklesla o 1,4 % t/t. Domácí index PX poklesl o 3,5 % t/t na 916 bodů, především kvůli bankám.

Společnosti na BCPP

Společnost CME zveřejnila své hospodaření za 2Q20. Tržby propadly o 26,2 % na 135,5 mil. USD a provozní zisk EBITDA na 54,5 mil. USD (-25,7 % r/r). Bohužel tržní odhad nebyl k dispozici. Pozitivně jsme hodnotili především úroveň provozní marže EBITDA (40,2 % resp. +0,3 p.b. r/r), což indikuje, že CME je schopna udržet striktní kontrolu nákladů i při těžké situaci, která v 2Q na trhu panovala. Management uvedl, že většina propadu reklamy se odehrála v dubnu a květnu, zatímco v červnu bylo již znát oživení. CME očekává, že schválená fúze s dceřinou společností PPF bude dokončena do 27. 10. 2020, tj. do roka od oznámení navrhované fúze. Titul zakončil týden na 89,5 Kč (-1,7 % t/t).

Česká vláda oficiálně schválila model, podle kterého se bude financovat stavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Stát poskytne skupině ČEZ půjčku až do výše 175 miliard korun. Během výstavby by ČEZ neplatil žádný úrok a po spuštění provozu by platil úrok 2 % p.a. Vláda předpokládá, že schválená půjčka by měla krýt stavbu jaderných bloků ze 70 %, zbytek by měla hradit skupina ČEZ ze svých zdrojů. Stát bude garantovat i cenu elektřiny, na její pokles budou fakticky doplácet spotřebitelé. Smlouvy státu s ČEZ o stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech by měly být podepsány v úterý 28.7. Pátý blok v Dukovanech by se měl začít stavět v roce 2029 a měl by být uveden do provozu v roce 2036. Akcie zakončila páteční seanci na 465 Kč (-2,5 % t/t).

O2 CR podalo stížnost k Evropské komisi kvůli podmínkám v připravované aukci nových kmitočtů. Jedním z předmětů, který O2 CR rozporuje, je například retroaktivní nárok na tzv. národní roaming, dále pak omezení národního roamingu na 5 let. Dalším bodem je stanovení ceny národního roamingu, kde by dle O2 byla lepší tržní dohoda oproti aktuálně navrhnutému nákladovému modelu. Námitka obsahuje další body jako velikost spektrálního limitu pro stávající operátory či výši vyvolávací ceny. Sama O2 prostřednictvím své mluvčí uvedla, že vytýkané předměty by ráda více sladila s mezinárodní praxí. Akcie zakončila týden na 216 Kč (-1,0 % t/t).

Největší růst v minulém týdnu zaznamenaly akcie TMR (+3,2 % t/t na 980 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group (-5,1 % t/t na 559 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva. Zhoršená nálada na trhu se opětovně projevila především na finančních titulech. V rámci domácího trhu je jako tradičně nejvíce náchylná na podobné pohyby právě Erste Group, která má aktivity nejen v ČR, ale v rámci CEE regionu.

Výhled na příští týden

I do příštího týdne se budou přelévat témata z uplynulých dní, tedy vzájemné vztahy USA a Číny, výsledková sezóna a pandemický vývoj. K tomu se přidá středeční zasedání Fedu. To zřejmě přinese další holubičí vystoupení. Jelikož má Fed již otevřenou a neomezenou podporu trhu, tak další překvapivý komentář je spíše nepravděpodobný. Očekáváme, že dojde k opětovnému ujištění o dlouhotrvajícím postoji Fedu k výrazně uvolněné měnové politice. Nadále ponecháváme náš konzervativní pohled i pro příští týden. Očekáváme, že potenciálně příznivé faktory jako zasedání Fedu a výsledková sezóna, pokud bude pokračovat ve stávajícím trendu, nemusí stačit na rizika v podobě nepříznivého vývoje Covid-19 či zjitření vzájemných vztahů mezi USA a Čínou.

Na domácí scéně bude po překvapivém zveřejnění výsledků CME pokračovat výsledková sezóna páteční Monetou a Erste Group. U Monety očekáváme propad čistého zisku o 17 % r/r na 851 mil. Kč. Meziroční srovnání je zkresleno konsolidací aktiv Wüstenrot CZ a výraznou tvorbou opravných položek. Kromě čísel se investoři zaměří na výhled. Nicméně větší vhled u bank bude zřejmý až po uplynutí přechodných opatření u bank.

U Erste Group očekáváme čistý zisk 75 mil. EUR (-79 % r/r). Za prudký pokles čistého zisku může hlavně zhoršení makroekonomických ukazatelů a tvorba očekávaných vysokých opravných položek na pokrytí rizik plynoucích z pandemie Covid-19. I zde platí, že současná moratoria a státní podpory zkreslují skutečný stav bankovního portfolia.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za červen (oček. 7,0 po 15,7 % r/r), středeční zasedání FOMC, kde se změna sazeb neočekává (0,00 - 0,25 %), čtvrteční HDP za 2Q20 (oček. -35 po -5,0 % q/q) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu (oček. 72,7 po 73,2 bodu m/m). V Číně se zaměříme na páteční oficiální PMI průmyslu za červenec (oček. 50,8 po 50,9 bodu m/m) a oficiální PMI služeb (oček. 54,5 po 54,4 bodu m/m). V Německu se zaměříme na pondělní indexy IFO za červenec, kde by mělo dojít ke zlepšení na všech úrovních, čtvrteční HDP za 2Q20 (oček. -9,0 po -2,2 % q/q) a páteční maloobchodní tržby za červen (oček. -3,0 po +12,7 % m/m).