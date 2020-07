Martin Kycelt: Na čem stojí kvartální zisk Tesly?

Investoři do Tesly sázejí na budoucnost a současné situace si tolik nehledí, říká makléř Patria Finance Martin Kycelt. Ostře sledované americké společnosti se podařilo počtvrté za sebou dosáhnout kvartálního zisku; nikoli ale prodejem elektrických aut, která také vyrábí, nýbrž prodejem takzvaných solárních kreditů. Co to znamená? A jak by si firma vedla bez těchto příjmů? Dozvíte se v dalším makléřském videu.

Kycelt se v něm věnuje i automobilce Daimler, která je svou hodnotou vůči Tesle pětkrát menší, i když ve stejném kvartálu dodala násobně víc aut, a technologické společnosti Microsoft. Zařadil by ji náš makléř do klientských portfolií?

