Okénko trhu - Sentiment se zlepšil jak u nás, tak v Evropě

Český statistický úřad dnes publikoval výsledky konjunkturálního šetření za měsíc červenec. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu si oproti červnu polepšil o 9,5 bodu a dosáhl hodnoty 86,7. Na tomto zlepšení se výraznou měrou podílel posun v sentimentu u podnikatelů, když jejich ukazatel dosáhl 84,7, což je o 10,9 bodu více oproti červnu (historicky nejvyšší meziměsíční zlepšení). Podstatně méně se zvedla důvěra u spotřebitelů (jen o 2,7 bodu). Mezi podnikateli pak dominovalo zlepšení u průmyslových podniků, které nyní očekávají daleko výraznější růst výrobní činnosti v následujícím období. Po značném poklesu v Q2 se v červenci zlepšilo i využití výrobních kapacit ve zpracovatelském sektoru z 69,4 % na 76,2 % (hodnota se však nachází stále hluboko pod dlouhodobým průměrem). Podstatně menší byl nárůst sentimentu ve stavebnictví a službách, zatímco v obchodě došlo oproti červnu k poklesu. Spotřebitelé pak indikovali mírně nižší obavy ze zhoršení jejich ekonomické situace, zvýšil se však počet respondentů, kteří se obávají růstu nezaměstnanosti v příštích 12 měsících. I přes pokračující růst důvěry se hodnoty ukazatelů stále nalézají na nízkých úrovních, čili z nejhoršího jsme venku, ale k normálu zbývá ještě dlouhá cesta.

Červencové hodnoty PMI indexů z Německa, Francie i celé eurozóny pozitivně překvapily, když zveřejněné hodnoty vesměs překonaly i předkrizové úrovně. Navíc posunem nad hranici padesáti bodů se PMI indexy dostaly do pásma expanze a naznačily tak růstový potenciál evropské ekonomiky. Výraznější zlepšení přitom vykázal v červenci sektor služeb. Německý ukazatel přidal více jak 6 bodů a dosáhl 56,7, což je o 3-4 body nad předkrizovou úrovní z ledna a února. Ukazatel za eurozónu zaostal jen mírně a hodnotou 55,1 rovněž překonal hodnoty z počátku roku. Výrobní PMI z Německa se zlepšil přesně na padesát bodů, kam se posunul z červnových 45,2. Stejný ukazatel na evropské úrovni pak dosáhl dokonce 51,1 bodu a to zejména díky lepším výsledkům průmyslové produkce z Francie (52 bodů). Navzdory zvyšování ekonomické aktivity červencový průzkum mezi podnikateli ukazuje, že stále plně nevyužívají své kapacitní možnosti. Zároveň je stále patrné, že evropské hospodářství ještě není z nejhoršího venku. Firmy v průzkumu indikují, že musí omezovat náklady, což nutně půjde i cestou redukce pracovních míst. Hrozba ztráty zaměstnání pak bude snižovat spotřebitelský sentiment a ochotu utrácet. To ostatně ukázala už včerejší data o evropské spotřebitelské důvěře, která v červenci zaznamenala mírný pokles.



Koruna se dnes znovu dostala pod hladinu EUR/CZK 26,3. Na rozdíl od včerejška, kdy se kurz rychle vrátil zpět, drží silnější úrovně delší dobu. Kurz eura proti dolaru se dnes pohybuje do boku mírně nad hladinou EUR/USD 1,16.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.