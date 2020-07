Plzeň: Divadelní léto vyvrcholí Posledním zrnkem písku

Divadelní léto vyvrcholí Posledním zrnkem písku

Fotografie: A. Huclová

Festival Divadelní léto se blíží k závěru, diváci už viděli doprovodný program i šest repríz úspěšné komedie Švanda dudák. Letošní 13. ročník vyvrcholí v sobotu 25. července premiérou autorské inscenace Poslední zrnko písku, kterou pro Divadelní léto připravili studenti DAMU, Činohra 16-20. Na scéně U Ježíška se budou kromě premiéry Posledního zrnka písku hrát 26. a 27. července také jeho reprízy. Vstupenky jsou k dostání prostřednictvím sítě GoOut a také na místě před představením.

Poslední zrnko písku je mozaikou, složenou z obrazů, písní a pohybových sekvencí. Tématem inscenace je změna a střet velkých (světových) konfliktů s těmi osobními. Inscenace trvá osmdesát minut bez přestávky. „Začátek představení jsme se proto rozhodli posunout z původně ohlášených 20:30 na 21 hodin, kdy jsou pro představení lepší světelné podmínky. Všechny diváky, kteří už si vstupenky zakoupili, budeme o změně informovat. Areál otevíráme stejně jako u předchozích akcí už v 19 hodin a případné čekání si diváci mohou zpříjemnit v našem divadelním baru,“ upřesnila ředitelka festivalu Divadelní léto Marcela Mašínová.

Většina studentů, kteří soubor Činohra 16-20 založili, v letošním roce školu končí a od září se vydávají do angažmá v různých koutech republiky. Rezidenční pobyt na Divadelním létě byl jejich první příležitostí realizovat vlastní autorské divadlo. „Jsme na hranici bezpečného školního světa a toho ‚skutečného‘. Ideální životní fáze pro hraní o změně!“ řekl dramaturg inscenace Jaroslav Jurečka. Po premiéře a reprízách v Plzni bude možné vidět Poslední zrnko písku také na festivalu divadla v krajině Barokní dech/Missa Spiritus ve Všekarech, během pražské Letní scény Štvanice nebo na zahájení festivalu Wolkrův Prostějov.

Poslední zrnko písku je hlavní letošní premiérovou novinkou Divadelního léta. Plánovanou výpravnou inscenaci Shakespeare v Hollywoodu byli organizátoři z důvodu koronavirové krize nuceni odložit. Její premiéra v režii Radovana Lipuse se pod plzeňským nebem uskuteční v roce 2023. Vedle každoroční velké premiérové inscenace plánuje festival pokračovat i nadále v rezidenčních pobytech, které jsou příležitostí pro mladé umělce. „Letošní spolupráce s Činohrou 16-20 byla pro nás velmi inspirativní a věříme, že Poslední zrnko písku přinese divákům mimořádný zážitek,“ dodala Marcela Mašínová.

Ve dnech od 20. do 24. července se konal i oblíbený příměstský tábor Divadelního léta. Jeho už čtvrtý ročník se odehrává pod heslem Expedice DIVOčina, s podtitulem Nesmírně dobrodružná objevitelská výprava do samotného nitra neprobádaných, nebezpečných, divukrásných, podivuhodných, divokých, podivných krajů. Letošní tábor si užilo 18 děti od 9 do 15 let. V průběhu týdne připravili pod vedením lektorů Michala a Hany Stonových a Ondřeje Sosny vystoupení, které bude k vidění na festivalové scéně U Ježíška v pátek 24. července od 17 hodin. Vstup je zdarma.

Další informace o Divadelním létu jsou na https://akce.plzen.eu.

Editace textu: Hana Josefová