V prvním pololetí vzniklo nejméně firem za poslední 4 roky

Od začátku letošního roku bylo v České republice zaregistrováno 13 571 nových firem. To je nejméně za poslední čtyři roky a o 11 % méně než v prvním pololetí 2019. Celkový počet kapitálových společností v ČR se ke konci června zvýšil na 512 845. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, jednička v poskytování ekonomických informací a analýz.

„Pokles zájmu podnikatelů o zakládání nových firem byl důsledkem zpomalující ekonomiky ještě před vypuknutím koronavirové krize, aktuální pandemie situaci ještě zhoršila. Od roku 2017, který byl co do počtu nově registrovaných společností rekordní, sledujeme každým rokem nižší přírůstky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „V lednu vzniklo 2 724 nových podniků, což je letos doposud nejvyšší měsíční hodnota. Nejslabší byl duben, kdy bylo registrováno jen 1 687 firem, v květnu to bylo již 2 016 a v červnu 2 392,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode.

V prvním pololetí letošního roku podnikatelé založili 13 115 společností s ručením omezeným a 456 akciových společností. Nejvíc firem, 42 %, vzniklo v hlavním městě. Následoval Jihomoravský kraj se 7 % a Moravskoslezský a Středočeský kraj shodně s necelými 8 %. Téměř čtvrtina nových subjektů uvádí předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 10 % pronájem a správa nemovitostí, 8 % nespecializovaný velkoobchod a 5% stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních.

Počty nově založených firem v ČR 2009 – 1H 2020

1H2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 s.r.o. 13 115 28 799 30 385 31 204 27 946 26 104 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756 a.s. 456 982 885 983 891 849 604 618 862 1 159 1 174 1 095 celkem 13 571 29 781 31 270 32 187 28 837 26 953 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851

Zdroj: Bisnode

Aktuálně je v České republice v obchodním rejstříku zapsáno celkem 512 845 firem, z toho 486 208 společností s ručením omezeným a 26 637 akciových společností. „Za prvních šest měsíců se tuzemská podnikatelská základna rozrostla pouze o 5 826 firem. To je způsobeno nebývale vysokým počtem zaniklých subjektů. Od roku 2012 také roste poměr vzniklých společností ku zaniklým. Zatímco ještě v roce 2012 na jednu zaniklou firmu připadly více než čtyři nové, letos to je méně než dvě,“ uzavřela analytička Bisnode.

Celkový počet firem* v ČR v období 2009 – 1H 2020

1H2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 s.r.o. 486208 480451 465920 449360 425744 405410 385979 366432 348334 332987 316429 296787 a.s. 26 637 26 568 26 398 26 258 25 817 25 582 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221 celkem 512845 507019 492318 475618 451561 430992 411351 391552 373271 357701 340471 320008

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode