Důvěra v domácí ekonomiku výrazně vzrostla (Komentář)

Červencový konjukturální průzkum ukázal, že důvěra spotřebitelů i podnikatelů v domácí ekonomiku výrazně vzrostla. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku však zatím zůstává stále níže. V průmyslu dosáhlo saldo důvěry -8,0 bodu, což ve srovnání s červnovým minimem na úrovni -28,3 bodu představuje podstatné zlepšení. Výrazně se snížil počet průmyslníků, kteří poptávku po svých výrobcích považují za nedostatečnou. Vzrostl i podíl podnikatelů, kteří v následujících třech měsících očekávají nárůst výrobní činnosti. Lepší náladu měli v červenci i spotřebitelé. Zatímco v dubnu saldo důvěry spotřebitelů propadlo až na -25,3 bodu, v červenci se nacházelo na -10,5 bodech. Ve srovnání s loňským rokem je výsledek stále horší. Spotřebitelé se stále nejvíce obávají růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících. Růst nezaměstnanosti očekáváme i my v naší prognóze. Ve srovnání s minulým měsícem nálada poklesla podnikatelům v odvětví obchodu. Stav zásob v jejich skladech se totiž zvýšil. I tak ale počet podnikatelů, kteří v následujících třech měsících očekávají zlepšení své ekonomické situace stoupl. Celkově dnešní konjukturální průzkum dává naději, že by výsledky maloobchodních tržeb i průmyslové produkce mohly přinést povzbudivé výsledky. Pokud nepřijde druhé vlna pandemie, měla by mít česká ekonomika to nejhorší za sebou.