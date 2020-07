USA: Trh práce se se smíšenými daty

Včera vyšla týdenní data z amerického trhu práce. Ta jsou nyní sledovaná, protože pravděpodobně lépe než jiné statistiky vypovídají o velikosti nezaměstnanosti.

V minulém týdnu se počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dostal na 1,416 milionu osob a na týdenní bázi lehce stoupl. Jde o první zvýšení o několika měsících. To se sice nečekalo, nicméně vzhledem k aktuální situaci v USA to až tak překvapivé není. Uvidíme v dalších týdnech; celkově ale čekám, že jde jen o dočasný nárůst a brzy (již příští nebo přespříští týden) by mohly data vykázat opět sestupný trend.