GER: Spotřebitelská nálada pokračuje ve zlepšování

Spotřebitelská nálada pokračuje ve zlepšování také v červenci (data jsou ale pro srpen). Minulý měsíc bylo zaznamenáno číslo -9,4, nyní to bylo jen velmi mírně pod nulou. Hodnota výrazně předčila tržní konsensus, který byl nastaven na -5 bodů.

K růstu nálady pomohlo snížení DPH německou vládou. Sice jde jen o dočasné opatření, to nicméně může být nyní velmi účinné. Pro ČR je zlepšení spotřebitelské nálady jednoznačně dobrou zprávou, která by se měla přetavit do vyšší poptávky po našem exportu.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny