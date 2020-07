Prezidentské volby, recese a americké akcie aneb Když si tak úplně nevyberete

Investoři na americkém akciovém trhu musejí v těchto týdnech vedle jiných kličkovat mezi dvěma podstatnými tématy. Jedním z nich je samozřejmě covid-19, druhým pak blížící se prezidentské volby. Právě na volební cyklus přitom trhy historicky reagují poměrně silně.

Rychlost a hloubka recese nastupující po pandemii covidu-19 převrací původní strategii Donalda Trumpa, který zakládal svou kampaň na silné ekonomice. Žádný úřadující prezident kromě Calvina Coolidge v roce 1924 nevyhrál opět volby, pokud byla v průběhu 24 měsíců předcházejících volbám recese. A pokud se změní prezident, je pravděpodobné, že se rozložení sil změní také v Senátu, což umožní demokratům kontrolovat jak exekutivní, tak legislativní větev vlády.







Donald Trump se proto musí snažit uspět navzdory nepříznivým podmínkám. V první řadě se snaží opět rozdmýchávat obchodní válku a vymezuje se slovně vůči Číně, aby ji vystavil do světla jako hlavního viníka recese. A dále pak lije do ekonomiky obrovské peníze, aby se do podzimu dokázala co možná nejvíce rozjet.







Mnoho investorů vstoupilo do roku 2020 s přesvědčením, že problémy mezi USA a Čínou po podepsání první fáze obchodní dohody v roce 2019 skončily. Recese vyvolaná pandemií covidu-19 však změnila situaci. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů obviňuje Čínu z globální pandemie, což dalo Trumpově administrativě do rukou alespoň trochu hratelnou kartu. "Nákaza přišla z Číny" a "americké firmy by měly přesouvat své dodavatelské řetězce z Číny, která využívá nekalé praktiky v obchodním soupeření" jsou dva z nejhlasitějších argumentů, které zní z Bílého domu a jeho politického okolí.

Tato taktika zatím funguje, protože negativní názory na Čínu v USA sílí. Zdá se proto, že vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa se ve střednědobém horizontu budou zhoršovat.

Trump ale ví, že obviňování Číny nebude ke znovuzvolení stačit, a proto potřebuje, aby se ekonomika do listopadu mohutně restartovala. To je hlavní důvod, proč se vláda rozhodla otevřít velkou část ekonomiky, aniž by čekala na jasnější známky ústupu epidemie, což byl předpoklad pro uvolnění na mnoha místech v Asii i Evropě. To by mělo zajistit, že se americká ekonomika v krátkodobém horizontu zotaví rychleji, ale současně se tím zvyšuje riziko dalších vln epidemie.

Velkou podporou pro ekonomiku (a pro administrativu Donalda Trumpa) je v současnosti Fed. Ten se zavázal k nekonvenčním opatřením, jako je neomezené kvantitativní uvolňování. Také naznačil, že plánuje udržet sazby na nule (minimálně) do roku 2022, a zdá se, že upřednostňuje zotavení pracovního trhu před řešením rizika nadměrného růstu cen aktiv.

Masivní je i fiskální podpora hospodářství. Někteří lidé tak v prvních týdnech dostávali vyšší dávky v nezaměstnanosti, než byly jejich původní mzdy. V důsledku toho míra úspor domácností vzrostla nad 30 %, což je nejvyšší hodnota za uplynulých 60 let. Počáteční signály z ekonomiky jsou poměrně slibné, spotřebitelská poptávka je silně podporována, výhled ovšem zůstává nejasný.







Analytici očekávají, že se HDP USA ve třetím čtvrtletí zvýší o více než 20 %, a to díky bezprecedentní politické reakci na recesi. Velkým rizikem v rámci hospodářského zotavování je ale fakt, že většina dočasných stimulů pro jednotlivce se vyčerpá na konci července. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow uvedl, že administrativa nezamýšlí obnovovat podporu, protože chce motivovat lidi k návratu do práce. Pokud na tom budou dobře trhy a data z trhu práce se budou zlepšovat, je možné, že Kongres neschválí další podpůrné balíčky, což může na spotřebu domácností nově dolehnout.

Trump hraje o hodně. A s ním také investoři na americkém akciovém trhu. Pokud totiž začne v USA vysychat spotřebitelská poptávka, tamní ekonomika bude ožívat hodně ztuha, což bude cítit na akciovém trhu. A možné vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách je vzhledem k jeho plánům na vyšší zdanění firem pro trhy negativní bezprostředně.