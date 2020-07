Belgie: Změny v opatřeních v souvislosti s koronavirem (aplikace od 25. 7. 2020)

23.07.2020 / 16:07 | Aktualizováno: 23.07.2020 / 16:52

Vzhledem k jasnému nárůstu případů Covid-19 (počet nových infekcí v období od 13. do 19. července se ve srovnání s předchozím týdnem zvýšil o 91 %) oznámila belgická premiérka Sophie Wilmes 23. 7. během tiskové konference navazující na zasedání Bezpečnostní rady státu nová opatření k prevenci zhoršující se zdravotní situace v Belgii, která mají být uplatněna od této soboty 25. července.

Od soboty 25. července 2020 je v Belgii rozšířena povinnost nošení roušek. Povinnost aktuálně platí ve většině vnitřních prostor, kde je shromážděno více osob – obchody, vnitřní nákupní centra, kina, divadla, koncertní sály, konferenční prostory, muzea, knihovny a kostely během bohoslužeb a dále trhy, bleší trhy, poutě, nákupní ulice a jakékoli oblasti s větším výskytem osob, soukromé i veřejné prostory a místa určená obecním úřadem, ve veřejných budovách (v částech přístupných veřejnosti), v pohostinství (s výjimkou u stolu). Sociální buňka zachována na počtu 15 osob včetně dětí.

Pro odvětví pohostinství bude zároveň nutné, aby zákazníci zanechali e-mailovou adresu nebo telefonní číslo za účelem případného trasování (prostřednictvím standardního formuláře, který bude k dispozici od soboty na webových stránkách FPS Economy). Budou posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav... Noční obchody musí zavírat nejpozději ve 22:00.

Zvláštní opatření je možné přijmout v rámci jednotlivých provincií (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně).

Všichni cestující (nehledě na zemi, z které přijíždějí) musí před cestou do Belgie vyplnit "Public Health Passenger Locator Form". Tento formulář se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro zahájení trasování kontaktu, pokud je to nutné. Pokud tento formulář nevyplníte, může to vést k odmítnutí vstupu na území a trestnímu řízení. Na základě formuláře obdrží cestující případně aktivační kód, k provedení testu. Více informací

Fáze 5 rozvolňování je odložena. Zahájení činnosti veletrhů a výstavišť bylo odloženo na září, pokud to epidemiologická situace dovolí.

