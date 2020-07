Tesla míří do indexu S&P 500

"Burzovní hodnota společnosti Tesla je v současné době vyšší než součet hodnot společností Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors a Ford," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Společnost Tesla zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Elon Musk může být spokojený, protože jeho společnost dosáhla zisku ve výši 104 milionů dolarů. To znamená, že Tesla byla poprvé ve své historii celý rok v zisku. Díky tomu by mohla být zařazena do prestižního indexu S&P 500.



Tržby společnosti dosáhly úrovně 6,0 miliardy dolarů a zisk na akcii činil 50 centů. Společnost Tesla vykázala relativně silnou odolnost proti nepříznivým dopadům pandemie koronaviru. Přestože musela uzavřít svou hlavní továrnu ve Fremontu, dokázala se udržet v zisku a zazářila na burze.





Zatímco v loňském roce se akcie Tesly obchodovaly kolem úrovně 260 dolarů za kus, nyní atakují hranici 1 600 dolarů za kus. Po oznámení výsledků vystoupala cena akcií v předburzovních obchodech i přes hranici 1 700 dolarů za kus. Díky obrovskému zájmu investorů se Tesla momentálně pyšní titulem nejcennější automobilky na světě.



Pokrok, kterého Tesla dosáhla v první polovině letošního roku, by mohl být překonán ve druhém pololetí. K tomu by mohlo dopomoci navyšování produkce ve stávajících továrnách, což vede k lepšímu uspokojování poptávky zákazníků. Elon Musk navíc oznámil, že postaví další továrnu. Měla by vzniknout poblíž Austinu v Texasu a zaměří se na výrobu vozidel Cybertruck, Semi, Model 3 a Model Y.