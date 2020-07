Big Oil: Po tragickém čtvrtletí tragické ztráty?

Pětice velkých energetických gigantů bude poprvé od svého vzniku před zhruba dvěma desítkami let poprvé za čtvrtletí ve ztrátě. A není divu. Globální poptávka po ropě se v hodně tragickém dubnu zhroutila o zhruba třetinu běžné úrovně. Ceny ropy spadly na nejnižší hodnoty zhruba za generaci, OPEC přiškrtil svou produkci, marže z rafinerské činnosti kolabují a miliony barelů ropy hledají zákazníka. „Big Oil“, jak se těmto energetickým gigantům říká, nemohl zůstat neušetřen.

Velké energetické giganty nyní spoléhají na bobtnající dluh, což ale znamená tlak na tolik oceňovanou dividendu.

BP může poprvé od katastrofy Deepwater Horizon před deseti lety snížit výplatu dividendy. Analytici bank Goldman Sachs, Citi a dalších očekávají seskání této odměny v rozmezí 30 % - 65 %. Pro firmu, která byla desítky let důležitým plátcem dividendy v indexu FTSE 100, by to byl historický milník. Zhruba o třetinu by dividendu ve druhém čtvrtletí mohla snížit italská Eni, domnívá se Stuart Joyner z analytické společnosti Redburn

Equinor a Royal Dutch Shell už mají takový krok za sebou. I pro ně to byl milník, dividendu srážely poprvé od druhé světové války. Norský Equinor už kvartální dividendu snížil o dvě třetiny.

Exxon Mobil, Chevron a Total je asi následovat nebudou.

Dluh

Škrtání v dividendách by přitom energetickým firmám mohlo přinést určitou úlevu poté, co se brutálně zadlužovaly, aby náročné období ztrát a očekávaných splátek dluhu ustály. Big Oil si během daného kvartálu vypůjčil kolem 80 miliard USD. Peněžní zůstatek tím nabobtnal na enormních 194 miliard USD. Naroste tím ale klíčový ukazatel zadluženosti, poměr čistého dluhu vůči kapitálu.

Exxon do krize vstupoval s nízkým dluhem, rychle se však začal zadlužovat. Čistý dluh mu narostl během čtvrtletí na 8,8 miliardy USD a do konce roku 2022 bude na obřích 78 miliardách USD, říkají analytici Goldman Sachs. Podle nich a Morgan Stanley se dluh Exxonu rychle stane zdrojem obav a chudší dividenda by mu pomohla stát se „finančně zdravější společností“, domnívají se analytici Goldman Sachs.



Chevron se tento týden dohodl na převzetí Noble Energy, což předjímá převzetí zhruba 8 miliard USD v dluhu. Evropští giganti budou ale asi pořád zadluženější než jejich americká konkurence.

Rafinérie

Určité naděje se mohly upínat k rafineriím. Rafinerská činnost se v integrovaném modelu ropných firem vnímá jako určité „zajištění“. Když je ropa levná, rafinační činnost kvůli nižším nákladům na uskladnění často vyvázne bez šrámu. Podle některých názorů to však může být nadměrné zjednodušení. Když se kvůli karanténním opatřením nekupuje ani benzín, trpí všechny části byznysu.

Jednoduchým ukazatelem rafinerského zisku je takzvaný 3 – 2 - 1 crack spread. Předpokládá, že tři barely ropy vytvoří dva barely benzínu a jeden barel pohonných látek blízkých naftě. Tento ukazatel se nachází na nejnižších hodnotách pro tuto část roku za posledních zhruba 10 let.

Masivní rafinérské aktivity má Exxon, kterého se tento trend dotkne nejvíce. Rafinerie kromě toho nejedou naplno a kvůli slabšímu trhu s leteckým palivem (v porovnání s benzínem) mění produktový mix. Chevronu mohou uškodit problémy v aktivitách na americkém západním pobřeží.

Odpisy

Severomořská ropa Brent v reportovaném čtvrtletí stála v průměru 33 USD za barel, před rokem byla víc než jednou tak drahá. Mezi maximem a minimem však teď existoval masivní rozdíl 20 dolarů, což komplikuje budoucí prognózy.

Shell a BP v červnu oznámily, že ve druhém čtvrtletí odepíšou až 22 miliard, respektive 17,5 miliardy, kvůli předpokládaným nižším cenám ropy a zemního plynu v následujících 30 letech. Odpisy aktiv v objemu 1,5 miliardy USD kvůli nižším očekávaným cenám ropy a plynu dnes oznámila španělská ropná a plynárenská firma Repsol, která také ohlásila čistou ztrátu za druhé čtvrtletí.

Chevron už v prosinci odepsal 11 miliard v souvislosti s jeho americkými aktivy v zemním plynu. Exxon zatím takový odpis neudělal. Analytici přitom tlačí na to, aby oba američtí giganti lépe informovali o tom, jakým způsobem hodnotí svoje aktiva. Životního prostředí dbalí investoři kromě toho požadují, aby firmy zveřejnily také svoje dlouhodobé odhady cen ropy, protože pandemie Covid-19 zvyšuje nejistotu týkající se výhledu poptávky po fosilních palivech.

Norský Equinor zveřejní kvartální výsledky v pátek, rakouská OMV, a anglo-nizozemský Shell spolu s francouzským Totalem příští týden. Na druhé straně Atlantiku to budou ConocoPhillips 30. července a ExxonMobile s Chevronem o den později. BP zveřejní výsledky 4. srpna.

Výkonnost ceny severomořské ropy Brent za poslední dva roky:

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Patria.cz