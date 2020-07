Johnson (Barclays): Tesla by mohla ve 4Q začít klesat, nedokáže splnit své cíle

Analytik banky Barclays Brian Johnson jako jeden z mála očekává, že akcie automobilky Tesla po nebývale silné růstové rallye začnou ve 4Q roku ztrácet. Toto očekávání opírá o několik faktorů.



Předně, šéf Tesly Elon Musk přislíbil, že automobilka bude dosahovat marží, které budou nejvyšší v rámci sektoru. Z výsledků 2Q je ale patrné, že tento příslib není právě realistický.

Podle Johnsona je zřejmé, že Musk jde prozatím spíše cestou maximalizace tržeb a prodejů. To bude do určité míry obtížné také proto, že prodeje SUV Model Y bude do určité míry kanibalizovat prodeje Model 3.





Johnson zpochybňuje také cíl Tesly dodat letos 500 000 vozů. Ke konci prvního pololetí bylo dodáno zákazníkům 179 387 vozů. V rámci zveřejnění výsledků za 2Q Musk původní půlmiliónový cíl potvrdil. Podle Johnsona je to ale nereálné, podobně jako když si netrénovaný běžec stanoví cíl uběhnout maratón pod 3 hodiny. Cíl je stanoven, ale jeho splnění není reálné.

Akcie automobilky letos posilují o 280% a pohybují se kolem 1 592 USD. Johnsonova cílová cena z letošního února se pohybuje na úrovni 300 USD za kus. Samotný analytik připouští, že k jejímu naplnění do konce roku nedojde, ale korekce zmíněného růstu je určitě nasnadě.



Výsledky za 2Q viz Výsledky Tesly ve 2Q nad odhady trhu. Začíná se spekulovat o zařazen do báze S&P 500