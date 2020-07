Jak se připravit na konec kurzarbeitu?

Základním krokem přípravy je ekonomická analýza stavu zaměstnavatele, včetně všech očekávaných příjmů a výdajů. Podle ní by měl zaměstnavatel schopen určit, zda ve vztahu k zaměstnancům bude muset po skončení programu Antivirus přistoupit ke změnám. V tomto ohledu je zejména nutné pamatovat na fakt, že při propouštění větší části zaměstnanců se zaměstnavatel může dostat do režimu hromadného propouštění, což kromě odstupného znamená i vyšší administrativní nároky. Celý proces je navíc minimálně o měsíc delší, což nese další náklady. „Několik našich větších klientů už si prošlo i hromadným propouštěním, hlavně se jedná o oblast automotive nebo průmyslové výroby . Klienti také například častěji řeší organizační změny a související propouštění, jak správně ukončovat pracovní poměry ve zkušební době nebo zda při nástupu nových zaměstnanců sjednávat pracovní poměry rovnou na dobu neurčitou,“ vyjmenovává David Šupej, advokát SEDLAKOVA Legal.

Jak funguje Antivirus?





Pokud zaměstnance podepisuje dohodu, musí být obezřetnější. Špatně formulovanou dohodou, byť by ve skutečnosti byla uzavírána z organizačních důvodů, se zaměstnanec může připravit o nárok na odstupné. Pro zachování tohoto nároku je nutné, aby v dohodě byl buď výslovně uveden předmětný důvod (například právě nadbytečnost, zrušení daného pracovního místa apod.) nebo pokud důvod uveden není, aby odstupné bylo v dohodě přímo sjednáno. „Opakovaně se setkáváme s případy, kdy se zaměstnavatelé pokouší podepsat se zaměstnanci nevýhodné dohody, které je o tyto nároky mohou připravit. Pokud zaměstnanec takovou dohodou jednou podepíše, jen velmi těžko se pak bude moci něčeho domáhat. Navíc u dohody se neuplatní žádná výpovědní doba, takže pracovní poměr může skončit už dnem jejího podpisu. Zaměstnanci by si v takových případech měli vzít buď čas na rozmyšlenou, nebo se alespoň s někým poradit, pokud si nejsou jisti, co pro ně obsah dohody znamená,“ dodává David Šupej, advokát SEDLAKOVA Legal.