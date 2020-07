EUR/USD: Ode zdi ke zdi

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Výrazně posílilo také euro . Již nejednou jsem psal o tom, že trh vnímá euro až moc pesimisticky a dolar byl v posledních čtvrtletích až příliš silný (vzhledem k vývoji obou ekonomik a vývoji sazeb).A nyní mám pocit, že trh jde ode zdi ke zdi. Pravda, summit EU byl úspěšný a USA se navíc zmítají v ne příliš dobré situaci. I přesto je ale tento pohyb až moc silný a trh nyní vnímá euro až příliš optimisticky.To je pravděpodobně dáno i tím, že část trhu nyní nečeká růst sazeb v USA do konce roku 2022 . Což je něco, čemu jen těžko můžu uvěřit. Po krizi, ať to bude v zimě, na jaře nebo příští léto se v USA lidi vrhnou do obchodů a inflační tlaky začnou růst. A FED bude muset reagovat zvyšováním sazeb (v tom to bude mít podobné jako ČNB ). A kdyby trh zachytil v kurzu zvyšování sazeb v roce 2022 USA , kekterému čekáme, že dojde, euro by bylo nyní slabší. Už jen proto, že ECB na sazby nejspíš ještě dlouhou dobu nesáhne.Představitelé FEDu nyní mluví o dlouhém období stabilních sazeb. Nicméně pro mě toto není absolutně žádný argument. Již nejednou FED dokázat otočit o 180 stupňů a to velmi rychle, takže jeho nynější vnímání je ze střednědobého pohledu vcelku nepodstatné.Novou prognózu zveřejníme také v Měsíčníku. Euro bude na silnějších hladinách, ale pravděpodobně ne až tolik, protože až se situace v USA zlepší, trh může zase své vnímání lehce přehodnotit. Celkově si nicméně stále myslíme, že euro má prostor pozvolna posilovat i v následujících letech a na tom se nic nemění. Ale tato rychlost nebude výrazná.