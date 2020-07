EUR/CZK: Probudil se trh?

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Po úspěšném summitu zemí EU došlo k relativně silnému posílení koruny euru do blízkosti hladiny 26,30. Od té doby došlo k mírné korekci, ale koruna se stále drží na 26,35. Pro mě to bylo lehce nečekané v tom smyslu, že jsem čekal mírnější posílení. To hlavně z toho důvodu, že země EU se prostě potřebovaly dohodnout a kladný výsledek se tak po kompromisech asi očekával.Pro naší prognózu to znamená riziko směrem k lehce silnějšímu kurzu na konci roku. V naší stávající prognóze máme pro srpen 26,50, pro září 26,40 a pro konec roku 26,10. Z tohoto pohledu koruna trochu předběhla vývoj, což je hlavním důvodem, proč korekci spíše nečekáme.Posílení je v souladu s vývojem ekonomiky , jen jsme ho čekali o trochu později. Riziko, proč možná lehce posuneme kurzovou prognózu, je hlavně trh. Jeho stále ještě asi nemalá část čeká z nějakého, pro mě zcela neznámého důvodu, dlouhé období nízký sazeb. A až těmto hráčům dojde, že tomu tak být nemusí a že ČNB začne zvyšovat po krizi sazby, aby nepustila inflaci znovu nahoru, koruna může opět skokově posílit. Změna naší prognózy ale nebude pravděpodobně velká. V tuto chvíli to vypadá na 10-20 haléřů. Měsíčník vydáme na začátku srpna, kde již budou aktualizovaná čísla.