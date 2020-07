Yardeni: Nervozita na trhu se zvyšuje, korekce o 20-30% je možná

Dlouholetý akciový býk Ed Yardeni naznačil, že poprvé od konce března, kdy vyvrcholil koronavirový propad trhů, že začíná být poněkud nervózní z vývoje trhů. Rizika z nepříznivého vývoje koronavirové nákazy a obnovení napětí mezi USA Čínou by mohla přinést propad trhů o 20-30%. Akciové trhy po růstu v předchozích měsících nejsou rozhodně levné.Podle Yardeniho se nezdá, že by se dařilo v USA skloubit otevírání ekonomiky s minimalizací šíření nákazy , jak je tomu v některých asijských zemích a v Evropě . Pozitivní motivy z května a června v čele se zlepšujícími se makry se zdají být volatilní a nezaručené. Případný obrat trhů by mohl nejvíce zasáhnout investory zaměřené pouze na americké akciové trhy.Yardeni určité riziko pro US akciové trhy vidí také v listopadových prezidentských volbách . Možná změna ve vedení státu je určitě rizikovým faktorem.