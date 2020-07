Program DOPRAVA 2020+: podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů

Více než 220 návrhů projektů zaměřených na asistenčními systémy pro řidiče, infrastrukturu pro rozvoj elektromobility, bezpečnost letecké dopravy či plánování dopravních služeb bylo v uplynulých měsících podáno v rámci programu DOPRAVA 2020 +. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů, pro které je připraveno k rozdělení 400 milionů korun.

Projekty jsou standardně zaměřeny do jednoho ze 4 specifických cílů: Udržitelná doprava , Bezpečná a odolná doprava dopravní infrastruktura, Přístupná a interoperabilní doprava a Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Hlavní cíl programu, a tím i projektů v programu podporovaných, je pak rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR.V rámci reakce na situaci kolem COVID-19 bylo nad rámec standardního zaměření projektů zdůrazněno také téma zvládání mimořádných situací. Řešení a výsledky těchto návrhů projektů by měly přispět ke zmírnění negativních dopadů těchto mimořádných událostí na dopravu a hospodářství.Program DOPRAVA 2020+ se teší značnému zájmu. Zatímco do prvního kola veřejné soutěže bylo podáno 141 projektů, do druhého ročníku veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ bylo podáno 227 návrhů projektů.S žádostí o aplikační garanci se na Ministerstvo dopravy ČR obrátili přihlašovatelé 102 projektů za celkem 1,4 mld. Kč . Po posouzení žádostí příslušnými odbory byla garance udělena 54 žádostem, úspěch tedy slavila více než polovina zaslaných projektů. Po úspěšném absolvování formální kontroly na půdě Technologické agentury ČR se projekty „utkají“ o podporu ve výši 400 milionů korun . Její maximální výše je 50 milionů Kč na jeden projekt při maximálně 80% intenzitě podpory.Hlavním cílem programu DOPRAVA 2020+ je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.Další informace včetně seznamu projektů naleznete na stránkách Technologické agentury ČR.