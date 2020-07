Nákladní doprava v Číně se prodražuje díky rozsáhlým záplavám i testům na Covid-19

Testy na přítomnost Covid-19 zvyšují náklady importu čerstvých potravin do Číny. Náklady na dopravu veškeré produkce v jižní, jihovýchodní a centrální oblasti země navyšují rozsáhlé záplavy. Ty mohou způsobit i krátkodobé výpadky výroby včetně osobních ochranných prostředků.

Dovozy potravinářské produkce podléhají v Číně testování na přítomnost nového koronaviru. Opatření bylo přijato poté, co bylo dne 11. června zjištěno nové ohnisko nákazy Covid-19 na největším velkoobchodním trhu potravinářské produkce v Pekingu.

Rozsáhlé testování činí potíže zejména v přístavech orientovaných na odbavení chladírenských a mrazírenských kontejnerů. Prodlužuje se tak doba nutná ve výkonu celních procedur což přináší dodatečné náklady pro zadavatele přepravy nákladu. Nadnárodní logistické společnosti typu Hapag Lloyd či Maersk upozorňují své zákazníky, že odklání dodávky směřující do přístavu Yantian do jiných jihočínských přístavů, ačkoli byla kapacita elektrických přípojek pro udržování potřebné teploty masa a jiné čerstvé produkce v Yantianu nedávno navýšena o třicet pět procent. Dle generálního sekrtetáře China Ports Harbours Association je však stále nedostačující. Asociace tudíž doporučuje všem zadavatelům přepravy čerstvých potravin směřovat náklad do přilehlých přístavů Nansha či Chiwan. Klíčovým přístavem pro odbavení této produkce na jihovýchodním pobřeží je Ningbo nacházející se nedaleko od Šanghaje. Dle již zmíněné Asociace je aktuální vytíženost kapacity k odbavení chladírenských a mrazírenských kontejnerů v tomto přístavu do sedmdesáti procent.

Nejen import čerstvých potravin, díky povinnému testování na přítomnost Covid-19, čelí zvýšeným nákladům na dopravu. Rozsáhlé záplavy, které již několik týdnů sužují oblasti jižní, jihovýchodní a centrální Číny, působí řadu komplikací v přepravě nákladu i v samotné výrobě produkce v nejvíce zasažených místech. Jedním z takových měst je Wuhan v provincii Hubei. Epicentrum současné pandemie leží na největší asijské vodní cestě, řece Yangtze, přibližně 300 km po proudu od přehradní hráze obří nádrže Tři soutěsky. Rychlost naplňování největší nádrže světa s objemem 39 miliard krychlových metrů vody (54 objemů největší české nádrže Orlík) znepokojuje nejen čínskou veřejnost. V samotném Wuhanu či okolí je již nyní zaplavena řada továren včetně například největšího čínského producenta netkaných látek, jež se používá i při výrobě ochranného materiálu proti nemoci Covid-19. Díky vysoké hladině řeky Yangtze, ale i Žluté řeky, druhé největší v Číně, je značně omezena vodní doprava po těchto tocích s nepříznivým dopadem na logistiku výroby i obchodu.

V těchto oblastech Číny se záplavy vyskytují téměř každým rokem. V místních médiích se však objevují zprávy o nejhorších záplavách od r. 1998 s dosavadní odhadovanou škodou přesahující 12 miliard USD. Čínská ekonomika, dle místních oficiálních zdrojů, vykázala ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziroční růst HDP ve výši 3,2 %. Pro odbornou veřejnost je tato hodnota, navzdory značným fiskálním i monetárním stimulům, velkým překvapením. Rozsáhlé záplavy, nehledě na celosvětový pokles poptávky spojený s následky pandemie či další geopolitické faktory, jsou však další zkouškou pro rychlý a dlouhodobě udržitelný růst čínské ekonomiky.

Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu.