Rozbřesk: Jaká jsou úskalí hospodářské strategie do roku 2030?

Česká vláda chce připravit hospodářskou strategii do roku 2030. To na jedné straně dává smysl. Je dobré přesunout pozornost od okamžitého hašení pandemického požáru k “chytřejší” podpoře ekonomiky. Nemělo by jít už jen o to, likviditními záplatami a kurzarbeity lepit díry do zatékající lodi. S rozvolněním opatření jde čím dál víc o to, loď co nejlépe dostat do pohybu - nasadit chytré stimuly k restartu poptávky a možná i využít příležitosti k podpoře strukturálních změn v ekonomice. A to by právě měla řešit strategie 2030.

Jak to však bývá s dlouhodobými strategiemi, hrozí, že zůstanete hlavou i nohama vysoko v oblacích odtrženi od aktuálních problémů české ekonomiky. Cílit skrze investice na konkrétní podobu průmyslu, energetiky, dopravy i vzdělávacího systému za třicet let je lákavé. Nesmíte ovšem zapomenout na to, že dnes řada strategických odvětví, včetně automobilek, primárně řeší masivní propady poptávky. V nejbližších měsících a kvartálech by proto hlavní pozornost neměla být věnována strukturálním změnám, ale chytré podpoře poptávky. To na jedné straně mohou zařídit méně plošné programy Antivirus (stávající A i B má končit v srpnu), na straně druhé chytrá podpora investic.

Vysoká nejistota spojená s pandemií vedla řadu firem k úplnému seškrtání investic. Volněji nastavené investiční pobídky (třeba na období následujících dvou let) by mohly některé podniky rozhoupat k akci. Část investičních plánů, které podniky měly na konci roku 2019, by se tak mohla díky podpůrným stimulům státu skutečně realizovat. Taková forma podpory může být pro okamžitý restart ekonomiky ve finále nejjednoduší a nejefektivnější.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna po schválení záchranného fondu EU dál posiluje, a to zejména vůči dolaru. Slova viceguvernéra Nidetzkého o tom, že měnová akce není v tuto chvíli na pořadu dne, ji mohla ještě lehce podpořit. Pokud dobrá nálada na globálních trzích vydrží, může se česká koruna pokusit proplout pod 26,30 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Euro se stále nese na vítězné vlně, kterou rozjel úspěch ve vyjednávání ohledně Fondu obnovy EU, který drasticky srazil rizikovou prémii u vládních dluhopisů zranitelných (jižních) států v měnové unii. Naproti tomu dolar může jen těžit z příchozích dat, a to ať již jde o ta ekonomická (resp. ta z trhu práce), tak i ta epidemiologická. A právě přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti v kombinaci s novými karanténními opatření v některých zemích vedou ke spekulacím, že Fed bude muset ještě agresivněji zasáhnout, aby ekonomice pomohl. Zasedání FOMC je přitom již příští středu. Za těchto okolností není až tak překvapivé, že eurdolar se obchoduje v blízkosti hranice 1,16 - tedy u dvouletého maxima.



Ropa

Ropa Brent se opětovně vyhoupla nad hranici 44 dolarů za barel, a to navzdory nad očekávání silného růstu zásob ve Spojených státech. To samé platí o rostoucím počtu nově nakažených koronavirem v USA, což dle včerejšího prohlášení EIA již začíná mít negativní dopad na spotřebu ropy. Ropný trh přesto zůstává uvězněn v prázdninové letargii a i vůči těmto zpráva vykazuje nebývalou imunitu, což by mělo limitovat volatitu i v dalších týdnech.