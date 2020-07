ČEZ: Ponecháváme doporučení Koupit, cílovou cenu upravujeme na 621 CZK (Analýza společnosti)

Investiční doporučení: Potvrzujeme naše doporučení Koupit s novou cílovou cenou na 621 CZK (717 CZK v naší předchozí analýze). Loňský rok byl první rokem, kdy se podstatně zlepšilo hospodaření kvůli vyšším cenám elektřiny. Očekáváme, že realizační ceny elektřiny porostou a hospodaření bude minimálně na stávající úrovni. Plánované uzavírání jaderných a uhelných elektráren v Německu a omezování přebytku emisních povolenek by mohlo tlačit na další růst ceny povolenek a ceny elektřiny. Očekáváme plné maximální využití jaderných zdrojů s minimem odstávek pouze na doplňování paliva a běžnou údržbu. Také uvažujeme vyšší zapojení paroplynové elektrárny Počerady a intenzivnější využívání modernizovaných uhelných elektráren. Investice by měly směřovat především do provozu v Mělníku (tradiční energetika) a distribuce. V našich odhadech nepočítáme s jednorázovými událostmi, které by mohly ovlivnit výsledky skupiny. Jedná se o prodej bulharských a rumunských aktiv. ČEZ se plánuje zaměřit na domácí trh a vyspělé trhy (Německo) a chce dále rozvíjet ESCO služby. Dividendová politika, která počítá s výplatou 80 až 100 % upraveného čistého zisku je z našeho pohledu investory vítána. V horizontu naší prognózy počítáme s výplatou dividendy na horní hraně tohoto pásma. Naše analýza nepočítá s mimořádnou dividendou, nicméně pokud se dokončí prodej bulharských a zejména rumunských aktiv, mohlo by k ní dojít. To dokonce připustil i management společnosti.

Ocenění akcií jsme provedli na základě modelu diskontovaného volného cash flow. Fair value jsme odhadli na úrovni 603 CZK, cílová cena je pak stanovena o 3 % výše na 621 CZK kvůli sektorovému doporučení Nadvážit. Akcie je obchodována na násobcích 2020 P/E 14,3x vs. západoevropské utility 19,9x (celá Evropa 19,9x), 2020 EV/EBITDA 4,7x vs. 9,0x (9,0x) s dividendovým výnosem 7,8 % vs. 4,4 % (4,2 %).

Hlavní rizika