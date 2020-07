Důvěra spotřebitelů a podnikatelů se zvyšuje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek přinese především měkké indikátory zachycující očekávání spotřebitelů a podnikatelů ohledně dalšího vývoje evropské a americké ekonomiky. Ty sice zaznamenají další mírné zlepšení, z historického úhlu pohledu však i nadále setrvají na nízkých hodnotách. Z regionu pak přijdou pouze data o polské nezaměstnanosti, která v červnu nepatrně vzrostla.

Důvěra v evropskou a americkou ekonomiku pomalu roste

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku eurozóny v červenci pravděpodobně vzrostla. Podle našeho odhadu se zvýšila z červnových -14,7 b. na -11,6 b. I přes toto další mírné zlepšení však v evropském spotřebitelském sektoru převládá i nadále spíše pesimistická nálada. Nic na tom nejspíše nezmění ani srpen, jak ukáží dnešní data z Německa. Pesimismus spotřebitelů souvisí zejména s obavami ze zvyšující se nezaměstnanosti. Její nárůst přitom s různou intenzitou započal ve většině evropských ekonomik, včetně té polské. Trh očekává, že k dalšímu zvýšení polské nezaměstnanosti došlo i v červnu, a to na 6,2 %. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti by se již naopak neměl zvyšovat v USA. Pro americkou ekonomiku se očekává také výraznější nárůst důvěry podnikatelů. Na ten by měl ukázat červencový index kansaského Fedu z oblasti zpracovatelského průmyslu. Oživení ekonomik však nyní ohrožuje především obnovený nárůst počtu nakažených v jednotlivých státech.

Koruna se i dnes poveze na vlně optimismu, k dalšímu posílení však pravděpodobně impulz nedostane a setrvá tak mírně nad 26,30 CZK/EUR.

Celý region se i nadále veze na vlně optimismu

Česká koruna i celý zbytek regionu se včera nesl na vlně optimismu, která převládla po úterním oznámení dohody evropských lídrů ohledně balíčku pomoci evropské ekonomice. Proti euru koruna jen nepatrně korigovala úterní zisky, když oslabila ke 26,40 CZK/EUR. K dolaru však v mírném posilování pokračovala a včerejší obchodování uzavírala poblíž 22,80 CZK/EUR. K tomu jí dopomohl i posilující kurz eura k dolaru. Polský zlotý a maďarský forint včera zpevnily jak k euru, tak i k dolaru.

Agentura Reuters včera zveřejnila rozhovor s viceguvernérem ČNB Tomášem Nidetzkým, podle kterého v současné době není potřeba dále uvolňovat měnovou politiku. Podle Nidetzkého je současná vysoká inflace pro ČNB dobrou zprávou v tom ohledu, že zatím v české ekonomice nedochází k dezinflačním tendencím. Nekonvenční nástroje podle něj zůstanou ryze teoretickou záležitostí.