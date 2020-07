Franklin Templeton: Tři důvody, proč investovat do technologií

Pandemie Covid-19 si vynutila významné změny v chování po celém světě, včetně toho, jak pracujeme, nakupujeme a vstupujeme do kontaktu s ostatními. Domníváme se, že tyto změny urychlují stávající dynamiku, přičemž na předních místech je digitalizace byznysu a spotřebního chování. I když vyhlídky pro krátkodobou poptávku jsou ve všech sektorech – včetně technologií – nejisté, domníváme, se, že firmy v popředí této digitální transformace budou lídry jak během, tak po skončení pandemie. Globální akciové trhy si v únoru a březnu prošly smrští. Během šesti dnů bylo podle S&P Dow Jones Indices umazáno 6 bilionů USD, zatímco digitální platformy jako Zoom vzkvétaly. Proč by měli investoři uvažovat o technologickém sektoru?

Za prvé, současný trend digitální transformace nabízí podle našeho názoru velkou investiční příležitost jak uvnitř, tak vně tradičního technologického sektoru. Firmy jako Facebook, Uber, Airbnb a Alibaba jsou příklady firem, které využili technologie k přeměně svých sektorů, včetně inzerce, dopravy, obchodu a cestování, buď vytlačením jiných firem, nebo vytvořením nových trhů. Tento trend se vyvíjel roky, epidemie Covid-19 ale podle nás jeho tempo zrychluje. Řada firem se musela rychle přizpůsobit karanténním opatřením a digitálně se transformovat, aby si udržely svou uživatelskou základnu. Na příklad původem americký nadnárodní řetězec Walmart během pandemie urychlil digitální transformaci a následkem toho zaregistroval významný nárůst poptávky po svém online byznysu.

Kromě toho se domníváme, že svět si nyní osvojil novou sadu digitálních dovedností a řada z těchto změn zůstane ještě dlouho poté, co Covid-19 ustoupí, ačkoli my se tou dobou již budeme vracit k určité formě normálního života. Všechny podniky budou následkem toho muset investovat do technologií ještě více i v postpandemickém světě a ty, které tak neučiní, mohou nahlodat mrštnější subjekty srozumění s technologiemi.

Za druhé se domníváme, že investiční sektoru si kvůli rychlejšímu tempu digitizace podržuje určité přitažlivé investiční znaky. Během posledních tří let byly technologie jedním z nejrychleji rostoucích odvětví, a to v globálním měřítku. I před nejnovějším urychlením během pandemie pocházelo sedm z deseti nejhodnotnějších firem světa z technologického sektoru. V indexu S&P 500 jsou technologie druhý nejziskovější sektor a také jeden ze tří sektorů v tomto indexu, který je aktuálně pozitivní z hlediska čisté hotovostní pozice. Relativně k růstovému potenciálu zůstávají valuace technologického sektoru (poměr cen k akcii) podle našeho hodnocení rozumné a výrazně pod vrcholem éry internetové dotcom bubliny. Prémie, kterou investoři platí, je nominální a podle nás oprávněná vzhledem k síle vysoce kvalitního byznysu v tomto sektoru příležitostí k dlouhodobému růstu.

Za třetí, vynořují se určité vzrušující a stále různorodější příležitosti. Technologická témata, která v brzké budoucnosti pravděpodobně zaznamenají určitou tažnou sílu, jsou umělá inteligence a strojové učení, cloud computing, datová analytika, spolupráce a technologické postupy, kybernetická bezpečnost, software jako služba (Saas), e-commerce, fintech a digitální platby, online reklama a komunikace 5G. Mnoho z nich kvůli požadavkům na sociální distancování během pandemie Covid-19 úspěšně proniklo do našich každodenních životů. Prudký nárůst poptávky zaznamenaly především společnosti z kategorie e-commerce. Ty, které se nacházejí na internetu i v kamenných obchodech, se soustředí na internetové platformy a redukují fyzické prostory. Větší podíl práce z domova podnítilo potřebu jednak nástrojů pro internetovou spolupráci, tak pro zabezpečení na internetu. Různorodost těchto subsektorů a jejich pokračující pronikání od našich každodenních životů zde budou ještě dlouho poté, co krize ustoupí, což by následkem mohlo být silný argument, proč o nich uvažovat jako o jádrovém prvku investičních portfolií.

Ze všech těchto důvodů by rotace do technologických titulů nebo alespoň do firem, které aktivně investují do své digitální budoucnosti, mohla být pro investory dlouhodobě prospěšná. Při dosavadním hodnocení Covid-19 zapůsobily technologie jako protilátka na mnoho problémů, které tato krize vytvořila. Sociální platformy pomohly lidem zůstat v propojení. Telekomunikační technologie umožnila firmám fungovat a pracovníkům dále produkovat statky. Internetové fitness platformy pomohly lidem cvičit a teleporadenství umožnilo, že pacienti mohli čerpat základní zdravotnické služby. Cloud computing, jehož tržní hodnota je minimálně tři biliony USD, je základem všech těchto digitálních zkušeností a technologickým firmám umožnil rozšířit svoje řešení rychle do celého světa.

Z nejhoršího venku ještě nejsme a skutečnou normalizaci pravděpodobně neuvidíme, dokud nebude vakcína snadno k dispozici. Pandemie Covid-19 ale ukázala, že technologie mění náš svět rychleji, než mnozí předpokládali. Narodila se nova digitální realita a růst digitálních technologií, nástrojů a služeb bude v nadcházejících několika letech ještě větší. Vzhledem k této dynamice by měl technologický sektor vypadat atraktivně pro investory s mnohaletým časovým horizontem.

Autorem je Jonathan Curtis, viceprezident, správce portfolio a analytic z Franklin Equity Group. Je hlavním portfolio manažerem pro Franklin Technology Fund.