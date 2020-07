Wall Street 22.7. - trhy lehce rostly díky jednání o pokračování fiskálního stimulačního rámce, čeká se na výsledky MSFT a Tesly

US akciové trhy dnes lehce rostly a zaznamenaly tak 4. růst v řadě. Pozitivní náladu šířila především zpráva o dohodě mezi US a firmami Pfizer a BioNTech , které společně vyvíjejí vakcínu proti Covid-19 , a také zprávy o pokračujících jednáních o dalším fiskálním stimulačním balíku v USA . Podle agenturních zpráv Republikáni naznačují svou podporu prodloužení stávající 600 dolarové týdenní pomoci nezaměstnaným ve formátu 400 USD měsíčně až do prosince.Lehce negativní vliv měly dnešní zprávy o diplomatické roztržce s uzavíráním čínského konzulátu v texaském Houstonu oproti čínské hrozbě recipročního uzavření amerického konzulátu v Číně Pozornost i nadále poutají firemní výsledkové zprávy. Výsledky Snap a United Airlines nebyly pozitivní, čeká se na výsledkové reporty Microsoftu a automobilky