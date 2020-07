USA zaplatí Pfizeru 1,95 mld. USD za 100 miliónů dávek za jeho vakcínu proti Covid-19

Podle agenturních zpráv USA zaplatí Pfizeru a BioNTechu za jejich společně vyvíjenou vakcínu proti Covid-19 (pokud bude fungovat) cca 1,95 mld. USD za 100 miliónů ampulí. USA mají také opci na případné dodání dalších 500 miliónů ampulí, pokud by to bylo potřeba.Podle Department of Health an Human Services (HHS) by následnou distribuci řídil stát a to bezplatně.Společnosti již dříve oznámily, že hodlají zahájit další fázi testů zahrnující masivní testování cca 30 000 dobrovolníků později v průběhu tohoto měsíce, pokud k tomu získají svolení úřadů.Společnosti vyvíjejí hned 4 možné vakcíny. USA finančně podporují vývoj vakcíny i u jiných výrobců. V květnu vláda oznámila podporu AstraZeneca v rozsahu 1,2 mld. USD , v dubnu 486 mil. USD pro Modernu a v březnu 456 mil. USD pro vakcínu od Johnson&Johnson. 1,6 mld. USD má přislíbena firma Novavax na urychlení vývoje její vakcíny a dodání 100 miliónů dávek