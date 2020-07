O2 podal stížnost kvůli aukci pro sítě 5G k EK a také k domácím soudům

Operátor rozporuje podmínky aukce týkající se například ceny národního roamingu a principem vzniku nároku na tento rouming, za problematické označuje také vymezení pásma pro stávající operátory, které neodpovídá ani minimálním standardům a doporučením EK. Požadováno je také snížení vyvolávací ceny, jež by umožnilo zvýšení investic do budování potřebné sítě.ČTU podmínky aukce několikrát upravoval a posunoval se také termín samotné aukce. Podle posledních zpráv by úřad chtěl aukci vypsat ještě v průběhu letošního léta s tím, že dražit by se mohlo začít letos na podzim, což by umožnilo přidělení kmitočtů na začátku příštího roku.